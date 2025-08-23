Diego Borella, subdirector de 'Emily in Paris', muere a los 47 años tras desmayarse durante el rodaje de la serie

El cineasta italiano Diego Borella, asistente de dirección de la serie de Netflix 'Emily en París', falleció a los 47 años tras sufrir un colapso y desmayarse mientras rodaba capítulos pertenecientes a la quinta temporada en el Hotel Danieli de Venecia, según informaron 'La Repubblica', 'Il Messaggero' y 'Corriere della Sera'.

La tragedia ocurrió durante los preparativos de una escena final en el Hotel Danieli de Venecia, según relataron estos medios. El personal médico del set intentó reanimar a Borella, pero falleció en el lugar, explicó la prensa italiana. 'La Repubblica' confirmó la muerte del subdirector, afirmando que probablemente falleció de un «infarto repentino».

Por su parte, el servicio de salud de Venecia declaró: «Nuestra ambulancia llegó a las 18:42 (del jueves por la noche). Los médicos intentaron reanimarlo, pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19:30 fue declarado fallecido».

Un profesional de prestigio

Diego Borella era un reconocido profesional que se formó en Roma, Londres y Nueva York, y que también trabajó en el ámbito de las artes visuales y la literatura, según 'La Repubblica'. Había estado en Italia para el rodaje de la quinta temporada de 'Emily in Paris' en las últimas semanas y apenas unos días antes del fallecimiento, Lily Collins, quien interpreta al personaje principal, publicó fotos del rodaje de la serie en exteriores.

En una publicación de Instagram compartida el 19 de agosto, la actriz de 36 años incluyó fotos suyas en un muelle de Venecia, así como una posando en un barco con su coprotagonista Ashley Park. «Un viaje de ida y vuelta al trabajo con la mejor...», escribió Collins en el pie de foto. «Pie de foto, sombrero, recuerdos preciados, ¡fuerte!», respondió Park, de 34 años, en los comentarios. «Sabes cuánto te quiero. Otra aventura para el recuerdo», añadió. Unas frases que ahora resuenen espeluznantes al conocerse la tragedia.

Lily Collins también publicó fotos suyas disfrutando de paisajes italianos mientras rodaba a bordo de un barco en otra publicación de Instagram compartida tres días antes. «Una escapada muy veneciana. Cuando el trabajo se convierte en diversión...», escribió la actriz.

El rodaje de la serie ha sido suspendido

A raíz de su muerte, la producción de Emily in Paris ha sido suspendida temporalmente. Las grabaciones, que estaban programadas para finalizar entre el 15 y el 25 de agosto, se han interrumpido en este momento delicado.

La quinta temporada, cuyo estreno está previsto para estrenarse el 18 de diciembre de este año en Netflix, sitúa a la protagonista, Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, al frente de la agencia Grateau en Roma e incluye nuevos escenarios románticos y dramáticos, con gran parte del reparto habitual de regreso en un elenco consagrado y con millones de seguidores en todo el mundo.

Para esta quinta temporada, el personaje interpretado por Lily Collins viaja a Italia. Previamente, en abril, la actriz Camille Razat anunció su salida del elenco, un hecho que anticipó en una emocionada publicación de Instagram. Su personaje, que fue un pilar de las primeras cuatro temporadas, definitivamente no figura en la nueva entrega.

Más temas:

Televisión

Muerte

Venecia

Netflix

Series