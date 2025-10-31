Suscribete a
El Príncipe Guillermo y Kate Middleton, adalides reales de la defensa de su privacidad

La revista 'Paris Match' ha sido condenada por publicar en abril unas fotografías de la pareja junto a sus hijos en unas vacaciones privadas en los Alpes

Esta es la segunda vez que ganan un juicio contra una publicación francesa

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Buckingham Palace por fin tuvo motivos para celebrar. Después de una época en la que los escándalos del Príncipe Andrés han capitalizado casi toda la atención de la prensa, ahora ha llegado una alegría para la familia. Resulta que el Príncipe Guillermo y Kate Middleton ... han comunicado su triunfo judicial en la demanda que en su día presentaron por violación de la privacidad contra la revista francesa 'Paris Match'. Ha sido un nuevo triunfo de los Gales en su permanente lucha por defender su privacidad.

