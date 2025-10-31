El Príncipe Guillermo y Kate Middleton, adalides reales de la defensa de su privacidad

Buckingham Palace por fin tuvo motivos para celebrar. Después de una época en la que los escándalos del Príncipe Andrés han capitalizado casi toda la atención de la prensa, ahora ha llegado una alegría para la familia. Resulta que el Príncipe Guillermo y Kate Middleton ... han comunicado su triunfo judicial en la demanda que en su día presentaron por violación de la privacidad contra la revista francesa 'Paris Match'. Ha sido un nuevo triunfo de los Gales en su permanente lucha por defender su privacidad.

Este medio publicó en abril de este año unas imágenes compradas a un paparazzi en la que aparecían tanto ellos como sus hijos durante unas vacaciones privadas en los Alpes y los tribunales finalmente emitieron una resolución en la que censuraron el comportamiento de 'Paris Match'. Tal y como han informado los medios británicos, la presidenta de la Primera Sala del Tribunal de Nanterre dictó una resolución provisional en septiembre que se hizo definitiva en octubre. Obviamente, la casa de los Gales se llenó de sonrisas porque el tiempo les está dando la razón en su lucha por defender su privacidad y la de sus hijos, su derecho a no ser perseguido por nadie en sus vacaciones familiares.

«Durante los últimos 15 años, han visitado discretamente la estación de esquí más exclusiva, donde les encanta venir a relajarse en familia», contaba la publicación francesa en abril sobre la escapada de los Príncipes de Gales con todo lujo de detalles, incluyendo un muñeco de nieve que se desmoronó derretido o un viaje en telesilla. El Príncipe Guillermo y Kate Middleton se irritaron de tal manera que inmediatamente pusieron el asunto en manos de sus abogados.

La segunda demanda ganada a medios franceses

El Príncipe Guillermo, hijo mayor del rey Carlos III y heredero al trono, es conocido por su vehemencia a la hora de defender la privacidad tanto de él como de su familia cuando no se encuentran en actos oficiales, y ahora los tribunales le han vuelto a dar la razón.

Esta es la segunda vez que la pareja real gana una demanda contra una revista francesa, después de que 'Closer' publicara fotos de Kate Middleton en topless en 2012. La demanda contra 'Paris Match', propiedad del grupo francés de lujo LVMH, se inició en abril, cuando este medio publicaó fotografías de los Príncipes de Gales y sus hijos disfrutando de unas vacaciones en los Alpes.

«El príncipe y la princesa de Gales están comprometidos con la protección de su privacidad familiar y con garantizar que sus hijos puedan crecer sin escrutinio ni interferencias indebidas», declaró un portavoz de palacio.

Una cruzada del Príncipe Guillermo

Viene de lejos la cruzada del Príncipe Guillermo contra los medios que, según se criterio, se exceden en sus atribuciones. Dicha aversión a los medios de comunicación se enraizó dentro de él con la muerte de su madre, Diana de Gales, en un accidente automovilístico en París en 1997, cuando su vehículo huía a toda velocidad de los paparazzi que la perseguían.

Según consta en diversas demandas judiciales contra periódicos en Gran Bretaña, tanto él como Kate también han sido víctimas de escuchas telefónicas ilegales. Así, el Príncipe Guillermo llegó a un acuerdo extrajudicial con News Group Newspapers, propiedad de Rupert Murdoch, a cuenta de este conflicto de escuchas.

'Paris Match' publicó la notificación judicial el jueves, según constaba en la sentencia, alegando que había vulnerado el respeto debido a la vida privada de la familia y los derechos sobre la imagen del Príncipe Guillermo, su mujer y los niños. Los abogados de la familia real comunicaron al tribunal que la pareja prefería la publicación de la notificación a cualquier compensación.