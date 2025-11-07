Guillermo de Inglaterra abre su corazón: «Quiero que mis hijos crezcan rodeados de naturaleza y esperanza»

En el quinto aniversario del Premio Earthshot, el Príncipe Guillermo ha confesado a la revista 'Hello!' una preocupación tan íntima como universal: «Como padre, pienso constantemente sobre el mundo que mis hijos heredarán. Quiero que crezcan rodeados de naturaleza, oportunidad y un sentimiento ... de esperanza sobre el futuro. Pero también creo que, a menos que actuemos con valentía ahora, el futuro está en riesgo. Este premio va sobre cambiar el rumbo, demostrar a nuestros hijos que estamos dispuesto a luchar por su mañana».

El padre de los príncipes George, Charlotte y Louis, ha encontrado en sus tres pequeños su mayor motivación para seguir adelante con este proyecto medioambiental que nació en 2020 de la mano del naturalista Sir David Attenborough, dotando un galardón con 50 millones de libras (más de 57 millones de euros) para garantizar soluciones ante los problemas que amenazan el planeta.

Para Guillermo, el optimismo no es ingenuidad, sino una herramienta de acción. «El optimismo urgente es el latido del Premio Earthshot», explicó en su entrevista. «Es la creencia de que, aunque los desafíos que afrontamos son inmensos, las soluciones están a nuestro alcance y debemos actuar con rapidez y convicción para hacerlas realidad».

«Esta región alberga algunos de los ecosistemas más vitales del mundo y a algunos de sus defensores ambientales más apasionados», añadió el hijo de Carlos III. «Al celebrar el premio en Brasil, estamos destacando las soluciones que surgen desde esta parte del mundo y atrayendo la atención global sobre la urgencia y la oportunidad de la acción climática».

El compromiso viene de familia

La implicación de Guillermo no se limita a su papel institucional. Según Jason Knauf, director ejecutivo del Earthshot Prize, el Príncipe «está dispuesto a arremangarse, hacer llamadas o viajar a reuniones; siempre está pensando en cómo puede crear nuevas oportunidades para los finalistas».

Knauf añade que el príncipe vive este proyecto como una responsabilidad heredada y personal: «Siente que tiene el deber de usar su plataforma única para el bien del planeta. Es una tradición familiar trabajar por el medio ambiente, pero Guillermo quería hacerlo de una forma que reflejara quién es y lo que el mundo moderno espera de sus líderes».

«Quiero que mis hijos crezcan con esperanza»

El balance de estos primeros cinco años no podría ser más alentador: los finalistas del Premio Earthshot han recaudado más de 500 millones de dólares, protegido un millón de hectáreas de tierra y océano y contribuido a salvar especies en peligro de extinción.

Pero Guillermo no se conforma. «Quiero que mis hijos crezcan rodeados de naturaleza, oportunidades y esperanza», repite, consciente de que el verdadero cambio empieza en casa. Y, aunque el trono aún parece lejos, el príncipe ya actúa como un líder global, decidido a dejar a George, Charlotte y Louis, y al resto del mundo, un planeta digno de su herencia.