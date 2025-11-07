Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

Guillermo de Inglaterra abre su corazón: «Quiero que mis hijos crezcan rodeados de naturaleza y esperanza»

El Príncipe de Gales combina deber y emoción en su viaje a Brasil, donde lidera la nueva edición del Earthshot Prize y confiesa su mayor motivación: asegurar un planeta mejor para George, Charlotte y Louis

Kate Middleton y el Príncipe Guillermo ya viven en Forest Lodge y pagan el alquiler puntualmente

Guillermo de Inglaterra abre su corazón: «Quiero que mis hijos crezcan rodeados de naturaleza y esperanza»
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el quinto aniversario del Premio Earthshot, el Príncipe Guillermo ha confesado a la revista 'Hello!' una preocupación tan íntima como universal: «Como padre, pienso constantemente sobre el mundo que mis hijos heredarán. Quiero que crezcan rodeados de naturaleza, oportunidad y un sentimiento ... de esperanza sobre el futuro. Pero también creo que, a menos que actuemos con valentía ahora, el futuro está en riesgo. Este premio va sobre cambiar el rumbo, demostrar a nuestros hijos que estamos dispuesto a luchar por su mañana».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app