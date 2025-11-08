Kiko Rivera se confiesa tras su separación de Irene Rosales y admite su infidelidad: «No pasó solo una vez»

Kiko Rivera se sentó este 7 de noviembre en el plató de 'De Viernes' para abrirse en canal por primera vez sobre su relación y reciente separación de su mujer y madre de dos de sus hijas, Irene Rosales, y otros temas escabrosos ... en su familia como la nula relación con su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Isa Pantoja; además de la turbulenta y llena y de vaivenes con sus otros dos hermanos por parte de padre, Fran y Cayetano Rivera.

Separación

Acerca de su matrimonio y los motivos que le llevaron a una ruptura definitiva, el Dj reconoció haberle sido infiel a su exmujer, quien ya tiene un nuevo amor, Guillermo. «Mi pensamiento es que se ha saltado etapas... miles de cosas que creo que yo arrebaté. Fue todo tan rápido que casi no tuvimos tiempo de disfrutar de la pareja. Una parte de mi se siente culpable porque yo sí he experimentado esas etapas», comenzó explicando. «No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba... Se me ha perdonado, está en todo su derecho en romper en ese momento, quizás hubiese sido lo correcto. Si se va apagando el matrimonio y no das el paso suceden cosas que no deben de suceder. Es algo que jamás me perdonaré», reconoció sobre su infidelidad.

«He visto como mi matrimonio se ha ido apagando parecíamos compañeros de piso. Pero al final cuando uno lleva tantos años se convierte en una costumbre, piensas en las pequeñas y no te atreves a tomar una decisión» y sobre el último verano que pasaron juntos: «Intento que no se note, pero me doy cuenta de que no siento nada como mujer. Siento afecto, cariño, pero ese deseo ya no estaba».

Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales gtres

Aunque aseguró que él tomó la iniciativa a la hora de dejarlo, afirmó que su ya expareja ha avanzado más que él, ya que ha pasado página con otra persona. «Yo pregunté y ella me lo negó... Ella al poco tiempo ya estaba con otra persona, por lo tanto, imagino que ella también notaba que nuestra relación estaba muerta desde hace tiempo», zanjó.

Salud

También habló sobre los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años, algunos bastante graves como un ictus o una angina de pecho. «Estuvo a punto de quitarme la vida, estaba enfadado y con la tensión por las nubes, Tuve el ictus y a mi lado estuvo Irene, pero mi familia no. Es cuando decido ponerme en manos de profesionales». Durante su tiempo en el hospital, su madre fue a visitarlo en dos ocasiones. «El primer día vino mi madre, el segundo Isabel Pantoja. El primer día era cariñosa, siempre he echado en falta la figura de mi madre y ese día la noté, levemente, en ese momento era la vida. Al día siguiente ya era Isabel Pantoja, intentando poner todo ello como ella quería. Tuvo un enfrentamiento con mi compadre. Yo salté, tuvimos nuestros más y nuestros menos y desde ese día ya nada», recordó.

Hermanos

Sobre su hermana pequeña, se emocionó al admitir que «siento no haber podido estar a la altura de lo que esperaba de mí y me encantaría que pudiéramos sentarnos y hablar, llorar, reír. Me gustaría compartir momentos con ellos y con sus hijos, ella con los míos. Volver a ser una familia».

Kiko Rivera junto a su madre Isabel Pantoja y su hermana Isa Pantoja gtres

No piensa lo mismo sobre su relación con sus otros hermanos, Cayetano y Fran Rivera. «Cayetano me está ayudando mucho. Con Francisco no tanto... Que todo lo que le pase sea bueno, pero hasta ahí. Yo me he enfadado con mi madre y le he dicho cosas horribles, pero si se las dices tú, te corto las manos», sentenció. «Cometí el error de hablar de la suya. Pero no voy a consentir que siga diciendo barbaridades de mi madre», añadió.