La declaración de amor de Aitana a Plex en LOS40 Music Awards
A pesar de que no posaron juntos en la alfombra roja, la cantante se deshizo en halagos con su novio
Rosalía, irreconocible en los 40 Music Awards, con unas maxigafas cuajadas de pedrería
Si hace tan solo unos días, Aitana se sinceró como nunca antes lo había hecho sobre su relación con el influencer Plex, asegurando que estaba completamente enamorada, «esto no me lo habíais escuchado decir nunca», anoche durante la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025 ... lo volvió a reiterar.
«Estoy enamorada, sí. Y esto no me lo habíais escuchado decir nunca. Me he enamorado de verdad. Esta persona me da todo, me completa, y es distinto», dijo, dejando claro que eso no significaba que no se hubiese enamorado también de sus otras relaciones pasadas. «Ni muchísimo menos quiero decir que antes no estuviese enamorada. Simplemente que cuando vas creciendo y vas madurando sientes el amor de otra forma», quiso matizar.
La cantante fue una de las estrellas más esperadas en el Roig Arena de Valencia ayer, 7 de noviembre. A pesar de que muchos pensaban que después de haber oficializado formalmente su relación, Aitana y Plex posarían juntos a la entrada, la pareja prefirió aparecer por separado.
La ex triunfita sorprendió a todos luciendo un outfit de estilo gótico formado por una falda asimétrica de encaje, top negro y maxi jersey calado de imitación telaraña. Un look que combinó con unos zapatos de plataforma XXL y tiras de satén. «Esta noche va a pasar algo que para mí es un sueño cumplido. Es de los días que más nerviosa estoy en toda mi carrera y solo digo que si sale mal sepáis que es porque estoy muy emocionada», reconoció en relación a su actuación junto al cantante británico Ed Sheeran. La pareja de artistas regaló uno de los momentos más emotivos de la velada con la canción 'Perfect'.
Relación
La historia de amor de Aitana y Plex ha dejado de ser un misterio, gracias a la entrevista concedida por la artista esta semana en la que lo contó todo. Al parecer, la conoció a su gran amor tras una etapa de introspección personal: «Después de estar casi un año soltera, me inventaban un novio nuevo cada mes. Cuando empecé mi relación con Dani, decían: 'Si no ha estado ni dos meses sola', y yo pensaba: '¿Tú qué sabrás? ¿Y qué más te da?», manifestó.
Con la madurez que le ha dado el paso del tiempo, la artista reflexionó sobre cómo vivía el amor en el pasado y cómo lo entendía ahora: «Yo sí me di un espacio real para entenderme un poco y ver qué me pasaba. Cometí errores, fui y volví, pero cuando conocí a Dani sentí que era diferente: él me elige y yo lo elijo. Estaba en un proceso de madurez emocional, y esta vez no fue porque no quisiera estar sola, sino porque me he enamorado de verdad. Esta persona me da todo, me completa, y es distinto».
Durante la conversación, Aitana también hizo una profunda reflexión sobre su evolución sentimental: «Me sentí muy sola y vacía cuando, en realidad, no lo estaba. Era una etapa en la que estaba soltera, y siempre había tenido pareja. Pensé que era muy joven, que podía conocer a quien fuera y también encontrarme a mí misma. Pero luego me daba cuenta de cuánto me gustaba estar enamorada. Siempre he sido muy intensa, muy enamoradiza, y con el tiempo entendí que, en realidad, estaba enamorada de forma equivocada. Era otro tipo de enamoramiento».
