Suscribete a
ABC Premium

La declaración de amor de Aitana a Plex en LOS40 Music Awards

A pesar de que no posaron juntos en la alfombra roja, la cantante se deshizo en halagos con su novio

Rosalía, irreconocible en los 40 Music Awards, con unas maxigafas cuajadas de pedrería

Aitana y Plex
Aitana y Plex instagram
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si hace tan solo unos días, Aitana se sinceró como nunca antes lo había hecho sobre su relación con el influencer Plex, asegurando que estaba completamente enamorada, «esto no me lo habíais escuchado decir nunca», anoche durante la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025 ... lo volvió a reiterar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app