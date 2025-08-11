Sofía Suescun más aferrada que nunca a Kiko Jiménez

La ganadora de 'Supervivientes' ha expresado el amor que siente por su pareja a través de un comunicado en Instagram en el que las palabras de agradecimiento y cariño abundan. Un acto que esclarece todas las especulaciones que surgieron desde que la madre de Suescun encendió la llama de un conflicto que gira en torno a las razones por las que ya no vive en la casa de la influencer. Ahora, su hermano Cristian ha salido en defensa de Maite Galdeano, afirmando que Kiko Jiménez es culpable de la disputa en su familia.

El conflicto familiar se ha mantenido durante más de un año y Sofía lo ha dejado muy al margen del foco mediático. Su silencio ha creado una gran expectativa que se disipó este domingo, cuando posteó sus más sentidas palabras hacia el andaluz dejando claro que toda esta tormenta lo único que ha hecho es fortalecer la relación de seis años entre ellos.

«En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú». Así empieza la carta en la que Suescun manifiesta abiertamente su amor por Kiko. En un contexto en el que, como ella misma ha manifestado en varias ocasiones, se ha sentido traicionada por su familia.

Kiko Jiménez, por su parte, este sábado se ausentó en el programa 'Fiesta', donde es colaborador. Aparentemente la situación está siendo cada vez más incómoda, pues durante la última semana, Cristian Suescun ha destapado una supuesta infidelidad que ocurrió mientras Sofía concursaba en 'Supervivientes All Stars'. César Muñoz, conductor del programa de Telecinco afirmó: «Hay un motivo de fuerza mayor que le ha impedido, como él hubiese querido, estar aquí con nosotros».

La decepción de Sofía por el comportamiento de su familia se refleja en las palabras que dedica a su pareja: «Sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre, al igual que tu maravillosa familia, a la que admiro y que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida».

También agrega: «Lo nuestro se mide en respeto, en confianza y en amor del bueno. Y ese, por suerte, no nos lo puede quitar nadie... Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado.

La emotiva carta termina con la frase: «Siempre tuya, Sofía».

Esto sin duda dejar ver que la pareja ha elegido fortalecer el vínculo que les une, aunque la otra cara de la moneda muestra a una Sofía en fuerte conflicto con su madre y hermano.

¿Se calmarán las aguas o seguirá la disputa familiar?

