La esperada reconciliación entre el Rey Carlos y su hijo Harry choca con un serio obstáculo: Guillermo y Kate

¿Es posible una reconciliación entre el Rey Carlos y su hijo Harry? Llevaban sin hablarse desde 2020, pero parece que recientemente ha habido intento de acercamiento entre ambos. Ahora, un experto real ha avisado en 'Daily Mail' de un escollo que sería insalvable, que serían el Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Y no solo eso, sino que también ha añadido la posibilidad de que la división acabe por poner en peligro la monarquía.

Después de largos años de ruptura y reproches, unos públicos y otros velados, la posibilidad de reconciliación ha saltado a la palestra. No es que hayan vuelto a reanudar la comunicación, pues siguen sin hablarse, sino que representantes de ambos han mantenido un encuentro en un selecto y privado club de Londres.

Sin embargo, el mencionado medio ha publicado también una demoledora columna del prestigioso experto real A.N. Wilson, quien ha expuesto todas sus dudas acerca de ese posible acercamiento entre ellos. «La cruda realidad de ser un ex miembro de la realeza calvo y en decadencia es claramente irritante para Enrique; así que, como reveló el ‘Mail on Sunday’ el fin de semana en esas maravillosas fotos de los asesores del Rey reunidos con el personal de Sussex, ahora está regresando sigilosamente, con la esperanza de que su padre lo perdone por sus atroces indiscreciones: desde su petulancia y acusaciones de racismo en el programa de Oprah Winfrey hasta las vulgares y mal escritas memorias, ‘En la sombra’», asegura el experto con extrema dureza.

La cruda realidad de Harry

Hace tiempo que se habla de un Harry aburrido de su vida en Montecito y de unas expectativas no cumplidas, algo que podría estar detrás de su comentado deseo de regresar al nido y reconciliarse con su padre. «Si la Familia Real pudiera aceptarlo de nuevo en el seno de la realeza, al menos en parte, podría recuperar parte del prestigio que con tanta arrogancia desperdició», destaca A.N. Wilson.

Y es aquí donde aparece la figura del heredero al trono. «Lo más probable, por supuesto, es que el Rey, ahora de 76 años y aún en tratamiento contra el cáncer, fallezca antes que sus hijos, que rondan los cuarenta. Todos aquellos que se preocupan por los intereses de Guillermo —y esto debe incluir a todos los que desean un futuro brillante para la monarquía— deben estar rogándole que extienda una rama de olivo a su desobediente, desleal y exasperante hermano menor, por no hablar de la evidentemente difícil esposa de Harry», prosigue A.N. Wilson.

¿Es posible el perdón?

La contrapartida a la teórica reconciliación sería que los duques de Sussex abandonaran algunos o todos sus proyectos comerciales, algo que el matrimonio —y especialmente Meghan Markle— difícilmente aceptaría. «¿Parece realista? Ni remotamente», afirma el experto.

El resumen que realiza es así de contundente: «La alternativa mucho más probable, me parece, es que Guillermo y Kate nunca encuentren en su corazón ni en su mente la fuerza para lograr algún tipo de reconciliación con los Sussex. Todo el mundo lo entendería, después de las terribles indiscreciones de 'En la sombra' y el goteo de rencor y veneno que ha emanado del bando de los Sussex desde la gran ruptura que fue el Megxit».

Hace tiempo que se sabe que nada haría más feliz al Carlos III que reunirse de nuevo con su hijo y volver a abrazar a sus nietos, de quienes, supuestamente, nada sabe. Pero el obstáculo del Príncipe Guillermo y Kate Middleton es de dimensiones mayúsculas.

«Sospecho que Meghan nunca querrá regresar por mucho tiempo, seguramente nunca, a esta húmeda y diminuta isla. ¿Quién sabe qué brillante futuro imagina para sí misma? Kate ha pasado por un infierno últimamente, debido a sus problemas de salud, y probablemente se alegraría de no volver a verlos. Guillermo, con razón, apoya a su esposa», sentencia el experto en 'Daily Mail'.