Antonio Resines se recupera en casa tras ser ingresado en la UCI

Hace tan solo unos días Antonio Resines (71 años) se vio obligado a cancelar su participación en el concurso televisivo 'Top Chef' de TVE debido a unos problemas de salud y tampoco acudió al Festival Internacional de Cine de Granada, donde fue galardonado ... con el Premio Lorca en homenaje a su carrera. Ahora se ha desvelado el motivo real. Tal y como ha informado la revista 'Semana', el actor fue ingresado el pasado 13 de noviembre en Hospital San Rafael de Madrid durante ocho días, los tres primeros en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde la citada publicación aseguran que durante este tiempo tan sólo sus familiares y círculo más cercano conocía la situación del intérprete. Tras unos días de gran preocupación, fue trasladado a planta y el 21 de noviembre recibió el alta hospitalaria para continuar con la recuperación desde casa.

Este miércoles, el intérprete ha reaparecido ante las cámaras acompañado por su mujer, Ana Pérez-Lorente, y no ha dudado en enviar un mensaje tranquilizador afirmando que se encuentra «muy bien».

Aunque tan solo unas horas después de que saliese a la luz este último bache en su salud, amigos y compañeros de profesión se volcaron con Resines e informaron sobre su verdadera situación. «Está ya deseando ir a tomar cañas. Está muy animado y muy bien, no hay nada de lo que preocuparse», reveló Loles León. Por su parte, Carmen Machi añadió: «Últimamente he trabajado en tres películas seguidas con él. Tiene un motor dentro que es inagotable, no hay que preocuparse. Antonio es un crack. Sí, sí, doy fe», dijo apuntando que «Su actitud es la vida, y tiene un punto de gruñón que no te creas que le viene mal», aunque «a veces, en la vida pegar un grito bien pegado te libera, te sale de todo. Y sí, bueno, es una actitud. Es un tipo tremendamente generoso, es un disfrutón de la vida, un hedonista, le gusta mucho trabajar. Él es un crack, yo le adoro. Y yo creo que todos le adoramos. Él es arte, él es fuerte», dijo.

Otros, como el cineasta Álex de la Iglesia ha reconocido que «estuve hablando con él cuando estaba en el hospital y no me dijo nada».