Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Justicia francesa confirma la condena a Sarkozy por beneficiarse de la financiación irregular de su campaña de 2012

Antonio Resines se recupera en casa tras ser ingresado en la UCI

Durante este tiempo tan sólo sus familiares y círculo más cercano conocía la situación del intérprete

Antonio Resines, contundente con quienes quieren que se elimine el pago de pensiones en España: «Como a ellos no les va a llegar...»

Antonio Resines
Antonio Resines gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace tan solo unos días Antonio Resines (71 años) se vio obligado a cancelar su participación en el concurso televisivo 'Top Chef' de TVE debido a unos problemas de salud y tampoco acudió al Festival Internacional de Cine de Granada, donde fue galardonado ... con el Premio Lorca en homenaje a su carrera. Ahora se ha desvelado el motivo real. Tal y como ha informado la revista 'Semana', el actor fue ingresado el pasado 13 de noviembre en Hospital San Rafael de Madrid durante ocho días, los tres primeros en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app