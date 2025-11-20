Esta es la ganadora de Miss Universo 2025, según la Inteligencia Artificial, y el puesto de España en la final del certamen

El certamen de Miss Universo 2025 llega a su desenlace. El popular concurso de belleza celebra este viernes, 21 de noviembre, en Pak Kret (Tailandia) su gran final, en la que más de 100 aspirantes lucharán por la codiciada corona.

Después de días repletos ... de actos públicos en los que las candidatas se han dado a conocer y han promocionado sus países, llega el momento de la gala final. Una cita en la que, además de los desfiles, no faltará el momento clave de preguntas que pondrá a prueba no solo la belleza física, sino también la inteligencia y el carisma de las participantes.

La 74ª edición de Miss Universo ha estado marcada, como años anteriores, por las controversias. Más allá de las críticas dirigidas a propio concurso, por el fomento que se da a los cuerpos estandarizados de las mujeres, este año dos miembros del jurado han decidido no estar en el evento en sus horas previas, mientras que uno de los organizadores tildó a la candidata de México, Fátima Bosch, de «tonta» y «cabeza hueca».

En cualquier caso, todas las participantes ultiman sus candidaturas para poder alzarse esta noche como las más bellas del planeta y suceder así a la danesa Victoria Kjaer. La gala final, que comenzará este viernes a las 2:00 horas, en horario español, elegirá a la ganadora de la ansiada corona y de un premio de 250.000 dólares.

La ganadora de Miss Universo 2025, según la IA

Un total de 120 candidatas participan en la final del certamen de belleza, pero solo una se coronará como Miss Universo 2025. Horas antes de darse a conocer quién será la elegida, hemos querido preguntar a la Inteligencia Artificial por la ganadora del popular concurso.

«¿Quién será la ganadora de Miss Universo 2025?», es la pregunta que hemos hecho a ChatGPT y esta ha sido su respuesta: «No puedo saber con seguridad quién ganará porque todavía no se ha decidido, pero sí puedo darte un análisis basado en las favoritas según expertos y medios para esta edición».

En este sentido, la IA ha elaborado un listado con las seis candidatas favoritas para coronarse como Miss Universo.

Las favoritas para ganar Miss Universo 2025 Olivia Yacé (Costa de Marfil)

Praveenar Singh (Tailandia)

Fátima Bosch (México)

Ahtisa Manalo (Filipinas)

Inna Moll (Chile)

Nadia Mejía (Ecuador)

No obstante, en su pronóstico, la IA se ha decantado por una candidata: Praveenar Singh, representante de Tailandia. «Si el concurso se mantiene en la línea de los últimos años, la combinación de la ventaja del país anfitrión, más buen desempeño previo, más perfil mediático, la pone un pasito por delante del resto», ha señalado esta tecnología.

Praveenar Singh AFP

El puesto de España en Miss Universo 2025, según la IA

España también participa en Miss Universo 2025. La candidata de nuestro país es Andrea Valero, una joven de 28 años nacida en La Coruña que consiguió el billete para la final tras ganar el certamen Miss Universe Spain. Además de trabajar en el mundo de la moda, es una de las fundadoras de una agencia de viajes de lujo.

Andrea Valero es una de las firmes candidatas a luchar por el título. Por ello, también hemos querido preguntar a la IA cómo considera que quedará nuestro país en el certamen de belleza. «¿Cuál crees que va a ser el puesto de España en Miss Universo 2025?», es la pregunta que le hemos hecho.

En este sentido, la IA ha señalado que no existen «predicciones muy concretas y fiables sobre el puesto exacto de España en Miss Universo 2025». Sin embargo, la tecnología se ha aventurado a hacer «una estimación razonable».

De esta forma, Chat GPT ha asegurado que «España no ha sido favorita principal para ganar» y «compite con candidatas muy fuertes». Así, la IA ha pronosticado que Andrea Valero podría quedar «entre las 20 – 30 finalistas», es decir, «podría pasar al primer corte (o uno intermedio)». Sin embargo, ha señalado, «no espero que gane ni que esté entre las top 5».