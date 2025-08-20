Cómo Allison Mack pasó de heroína en 'Smallville' a reclutadora de una secta en la vida real

Allison Mack (43 años), reconocida actriz de la serie Smallville, ha protagonizado una historia polémica durante los últimos años. Después de su estelar actuación en las diez temporadas del popular show de televisión encabezó los titulares de los medios de comunicación, pero no precisamente en las secciones de entretenimiento.

Todo comenzó cuando la intérprete se quedó sin trabajo al terminar la serie en la que fungía como mejor amiga de Clark Kent. Ante la ausencia de ofertas laborales la joven sintió curiosidad por explorar espacios espirituales y de superación personal en los que tenía la esperanza de encontrar respuestas a sus aflicciones y en aquel momento una organización llamada NXIVM ofrecía cursos que eran promovidos como maneras de eliminar barreras psicológicas y emocionales. Mack pensaba que eran una buena estrategia para mejorar sus relaciones y sus habilidades actorales.

Decidió ir un fin de semana a un hotel de Vancouver donde quedó fascinada con la atención recibida por parte de Nancy Salzman, cofundadora de Nxivm, quien en aquella oportunidad hablaba en el seminario de cómo los hombres son genéticamente poliamorosos. Al terminar la jornada, Mack se acercó a Salzman que automáticamente identificó la oportunidad de relacionarse con una estrella de televisión y le ofreció ir a conocer a Keith Raniere, líder de la organización, en Albany, Nueva York, a bordo de un lujoso jet privado.

La actriz se ha caracterizado durante su carrera por ser apasionada e insistente con lo que emprende, por lo que rápidamente se apropió de las premisas infundidas por los líderes de Nxivm. Para el mundo entero la organización era otro de los negocios piramidales que Raniere habría emprendido, pero la realidad era otra.

Dentro de la organización se dedicaban a reclutar a mujeres que debían dar constancia de poseer cierto capital y compartir videos en los que dijeran secretos suyos o de su familia mirando a la cámara. Se les pedía que se sacaran fotos íntimas de su cuerpo y todas las elegidas compartían una particularidad: no pasaban por un buen momento emocional. De esta manera lograban manipularlas al punto de hacerlas ceder a sus peticiones voluntariamente.

Los rituales de iniciación de las nuevas integrantes de la secta eran bastante cuestionables. Hacían una ceremonia en la que se las marcaban dos veces en la ingle con un hierro caliente. Una con las iniciales del máximo líder (Keith Raniere) y otra, con las de la mujer a la que debían obedecerle durante un tiempo. Se les obligaba a tener relaciones íntimas con Raniere y las formaban ideológicamente para que quisieran reclutar a más mujeres. Algunas de las reglas que debían cumplir las 'esclavas' en Nxivm eran: No comer más de 800 calorías diarias, vestirse de determinada manera y responder a los mensajes del líder a cualquier hora. Cuando no cumplían, les propinaban castigos físicos.

Aparentemente a Mack no le hicieron pasar por los dolorosos rituales de iniciación debido a su alcance mediático y al potencial que veían en ella como reclutadora, pero le lavaron el cerebro lo suficiente como para meterse de lleno en las labores de reclutamiento y subyugación de una larga lista de mujeres que lamentan haber caído en las redes de la secta.

El fin de Nxivm estuvo marcado por la valentía de una de las víctimas que se acercó a denunciar ante las autoridades todas las calamidades que practicaban y mostró las cicatrices de las iniciales del líder masculino y también las de la actriz (quien la esclavizó). Al ser un nombre tan reconocido, las autoridades prestaron especial atención e iniciaron un proceso de investigación en el que Allison fue inculpada de siete delitos vinculados a su presunto cargo de responsabilidad en la secta y se declaró culpable de dos cargos de asociación para delinquir.

Su condena fue reducida debido al estudio que hicieron del caso en el que encontraron que Mack había sido tanto víctima como perpetradora y por consiguiente, no podía haber una sentencia tan severa. Además, la actriz colaboró en la investigación abierta contra Keith Raniere proporcionando evidencias que más adelante permitirían encarcelarlo. En total le dieron tres años de cárcel, de los cuales solo cumplió dos de 2021 a 2023 y salió con libertad condicional. Su compañero no corrió con la misma suerte. Fue condenado a 120 años de prisión.

Las palabras de Mack al declararse culpable fueron: «Les pido perdón a las que traje a Nexivm. Les pido que me perdonen por haberlas expuesto a ese esquema nefasto y emocionalmente abusivo manejado por ese hombre retorcido. Perdón por empujarlas a poner su dinero y su cuerpo en algo tan horrendo... Siento el peso de una culpa enorme por haber violado su confianza, por haberlas guiado por un sendero horrible... Yo en ese momento creía que estaba ayudando. Creía en el amor y en el empoderamiento. Estaba muy confundida. Nunca quise ser una persona malvada pero lo fui, Raniere y la organización fueron el peor error en mi vida. Y son el más grande remordimiento».

La vida le dio una segunda oportunidad a Allison casi al instante de haber salido de la cárcel. Sacaba a pasear a su perro al parque y por cosas del destino conoció a su actual pareja, con quien se casó el mes pasado en una ceremonia íntima en el patio de su casa a la que asistieron 40 personas. Las opiniones de la sociedad sobre el caso de ella son variadas, muchos quieren volverla a ver en las pantallas pero, otros creen que debió cumplir una pena más larga y severa, proporcional a los daños ocasionados a más de una veintena de mujeres.

¿Habrá manera de hacer 'borrón y cuenta nueva' después de cometer estas acciones?

