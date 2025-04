David Beckham celebra sus 50 años por adelantado: así fue su exclusiva fiesta en Miami

Por todo lo alto y con un mes de anticipación, así ha sido la celebración de David Beckham por su cumpleaños 50. Aunque el exfutbolista cumplirá el medio siglo el próximo 2 de mayo, decidió adelantar el festejo con un evento exclusivo en Miami que reunió a conocidos rostros de la música, el deporte y el cine.

El escenario fue el icónico restaurante Cipriani Downtown, uno de los locales más concurridos por las celebridades. «Pensé en empezar a celebrarlo un poco temprano, una noche tan especial en Miami. Tan afortunado de tener amigos y familia increíbles para empezar las celebraciones de los 50», escribió Beckham en sus redes sociales, donde además ha compartido algunas fotografías de la gala.

Noche de estrellas en Miami

Entre los invitados más característicos estaban algunos jugadores del Inter de Miami, club del que es copropietario. Lionel Messi y su mujer, Antonella Roccuzzo, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, acompañaron al empresario y a su familia en la lujosa cena. Cabe resaltar que uno de los detalles que no pasó desapercibido durante el evento fue el elegante vestido de Antonella, el cual fue diseñado por la esposa de David, Victoria Beckham.

Otros reconocidos rostros del mundo deportivo que asistieron al evento fueron el exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal y el exmarido de Gisele Bündchen, Tom Brady. Además, figuras como Marc Anthony y su pareja, Nadia Ferreira, Fisher Stevens y Justin Theroux, también estuvieron presentes. En tanto, la gala estuvo amenizada por el DJ D-Nice, quien se encargó de la música durante toda la noche.

REDES

El gran ausente de la noche

David, quien recientemente reveló sufrir el síndrome del nido vacío, estuvo acompañado por su mujer, Victoria Beckham y tres de sus cuatro hijos: Romeo, Cruz y Harper Seven. El gran ausente fue su primogénito, Brooklyn Beckham, quien no pudo asistir junto a su esposa, Nicole Peltz.

Con una celebración tan adelantada, saltaron las dudas sobre si esta sería la única fiesta que tendría el legendario futbolista por sus 50 años. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia revelaron que la pareja tiene planeado realizar diferentes eventos en varias partes del mundo para poder compartir con la mayoría de sus amigos y familiares.

REDES

La reaparición de Rebecca Loos

La celebración de David Beckham se llevó a cabo en medio de la polémica reaparición de Rebecca Loos a los medios. La exasistente de la pareja tuvo una entrevista en exclusiva con '60 minutes', donde reavivó los rumores de la supuesta relación que tuvo con el empresario. «Me he mantenido fiel a la verdad. Nunca he exagerado. Nunca he mentido en nada», aseguró.

Con respecto a las especulaciones surgidas en torno a Rebecca, David declaró hace 25 años que: «Estoy felizmente casado y tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. Ningún tercero puede hacer nada para cambiar esto», zanjando los rumores. Ahora, a pesar de la atención mediática que ha tenido la exempleada de los Beckham, la familia se ha mantenido al margen de lo ocurrido y se ha enfocado en las celebraciones del exfutbolista.