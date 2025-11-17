Suscribete a
ABC Premium

Conmoción en Suecia: un exempleado de la Familia Real, acusado de pederastia

El acusado, que tenía multitud de imágenes pornográficas en su casa, fue despedido en 2023 tras conocerse la investigación

Indignación por el millonario préstamo que la Familia Real sueca ha pedido mientras disfruta de unas lujosas vacaciones en Brasil

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia
Carlos Gustavo y Silvia de Suecia gtres
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Familia Real sueca se enfrenta a un escándalo inesperado. Tal y como han confirmado, un exempleado ha sido acusado de múltiples delitos sexuales contra menores, tal y como informa el medio 'Aftonbladet', que ha tenido acceso a los documentos legales. El hombre trabajó ... hasta 2023 en el equipo de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, e incluso estuvo invitado a eventos públicos de la familia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app