Conmoción en Suecia: un exempleado de la Familia Real, acusado de pederastia

La Familia Real sueca se enfrenta a un escándalo inesperado. Tal y como han confirmado, un exempleado ha sido acusado de múltiples delitos sexuales contra menores, tal y como informa el medio 'Aftonbladet', que ha tenido acceso a los documentos legales. El hombre trabajó ... hasta 2023 en el equipo de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, e incluso estuvo invitado a eventos públicos de la familia.

Aunque el caso ha saltado a los medios de comunicación ahora, la Familia Real tomó acción en 2023 cuando tuvo conocimiento de la investigación que se estaba llevando a cabo en contra de este hombre. Se le acusan de diferentes cargos relacionados con el abuso de menores entre enero de 2020 y marzo de 2023, que fue cuando se le despidió de su cargo.

Entre ellos, indican explotación de menores para fines sexuales, varios delitos de pornografía infantil y toma de fotografías inapropiadas, con víctimas entre los siete y los catorce años. Se le acusa incluso de fotografiar a una niña en una zona de piscina. El hombre, de unos 50 años, se dedicaba a hablar con chicas por aplicaciones como Snapchat, donde se hacía pasar por un joven para manipularlas y pedirles fotografías. Después de que la madre de una de estas víctimas pillara la conversación en el móvil de su hija, la Policía realizó un registro y encontró cientos de imágenes que le inculpaban.

Aunque no se ha especificado cuál era su puesto, se ha explicado que trabajaba para el Tribunal y que ocupaba un puesto en el que colaboraba estrechamente con la Familia Real. Hasta el punto de ser invitado a un bautizo real y la posterior recepción que se celebró en Palacio.

Según afirma Margareta Thorgren, jefa de comunicación de la Familia Real, se actuó de inmediato al conocer las acusaciones contra él. Desde los medios nórdicos señalan lo importante que es, tanto para la Reina Sonia como para su hija Magdalena, la protección de los menores. Ambas colaboran a esta misión a través de la Fundación Mundial de la Infancia, que fundó la esposa del Rey.

Además, señalan que, dada la gravedad de las acusaciones, esta persona no volverá a trabajar en un cargo público y, por supuesto, no recuperará su puesto en Palacio.

Esta situación ha puesto en alerta no solo a la Familia Real sino también a la ciudadanía sueca. En medio del escándalo mundial que ha sacudido a los 'royals' británicos, cada relación inapropiada está observándose con lupa. Además, la polémica también ha inundado a sus vecinos, los noruegos, por culpa de los supuestos delitos de Marius Borg.