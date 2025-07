Oleada de ataques contra Chicharito tras su polémico discurso machista: «No tengan miedo a ser mujeres, lideradas por un hombre»

Este fin de semana, el futbolista Chicharito Hernández publicó un vídeo en su perfil de Instagram en el que ofrecía un discurso que ha sido tildado de machista: «Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad haciendo a la sociedad hipersensible», comienza diciendo.

«Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre, que lo único que quiere es verlas feliz, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Estamos fallando en la falta de compromiso, poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad, porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina. Muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir, a honrar la masculinidad», añade.

«A veces la verdad puede doler al instante pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado», finaliza diciendo.

Unas palabras que no han sido bien recibidas por la mayoría de usuarios de la red social. «Razón y pelo son dos cosas que no tienes», «Te hiciste grande rompiendo límites… y ahora te vas a hacer pequeño obedeciendo al machismo que nos enseñaron.», «Había empatizado con varios contenidos tuyos porque hablaban de una masculinidad más consciente y abierta… pero este video sí saca de pdo. Justo pensar que honrar a la mujer es reducirla a cuidar la casa para que el hombre subsista me parece una forma muy disfrazada de perpetuar los roles de siempre. Entiendo la intención espiritual, pero también hay que cuestionar el fondo del mensaje», «No le tengas miedo pero ir a terapia» o «¿Es parodia o simplemente no te llega oxígeno al cerebro?», son tan solo algunos de los mensajes que el futbolista ha recibido como respuesta a su vídeo.

Sin embargo, un reducido grupo de sus seguidores le han defendido frente a los ataques: «Que padre que te animes a decir tu perspectiva y que cada quien se quede con lo que le resuena en su vida. Yo me quedo con la importancia de encontrar el equilibrarnos primero nosotros en nuestra energía, para después equilibrarnos en pareja cada uno con su energía femenina y masculina» o «Eres un crack», fueron algunos de los pocos mensajes de apoyo que recibió.

Quejas

Además, este discurso ha ido más allá y la actriz Sara Sálamo, y pareja de Isco Alarcón, ha pedido una sanción de la FIFA para Chicharito Hernández por sus polémicas declaraciones en redes sociales. «Si te dijera yo lo que deberías cuidar tú, colegui… Entiendo que la FIFA ya estará actuando ante unas declaraciones tan alarmantes como estas. Porque no solo atentan contra los valores de igualdad y respeto que el fútbol internacional defiende, sino que son un retroceso peligroso en un momento donde el deporte debe ser ejemplo, no vergüenza», ha comenzado diciendo. «Cuando un jugador con visibilidad global sugiere que las mujeres 'deberían cuidar el hogar' y culpa a nuestras luchas de 'erradicar la masculinidad', no está opinando: está perpetuando un machismo rancio, violento y sistémico. Y la FIFA debe penarlo. Con firmeza. Con claridad», ha añadido.