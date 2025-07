Sara Sálamo pide una sanción de la FIFA para Chicharito Hernández: «Está perpetuando un machismo rancio»

Estaba claro que las declaraciones de Chicharito Hernández iban a traer polémica. El delantero mexicano decidió publicar un vídeo en el que tenía unas palabras claramente machistas, las cuales han corrido como la pólvora por las diferentes redes sociales, obteniendo todo tipo de respuestas. Y una de ellas ha sido de la actriz española Sara Sálamo.

«Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre, que lo único que quiere es verlas feliz, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Estamos fallando en la falta de compromiso, poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad, porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina. Muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir, a honrar la masculinidad», dijo Chicharito Hernández.

La contundente contestación de Sara Sálamo, pareja de Isco Alarcón, quien coincidió con Chicharito Hernández en el Real Madrid, no se ha hecho esperar: «Si te dijera yo lo que deberías cuidar tú, colegui… Entiendo que la FIFA ya estará actuando ante unas declaraciones tan alarmantes como estas. Porque no solo atentan contra los valores de igualdad y respeto que el fútbol internacional defiende, sino que son un retroceso peligroso en un momento donde el deporte debe ser ejemplo, no vergüenza».

Pero la actriz fue más allá y continuó con sus críticas al delantero mexicano: «Cuando un jugador con visibilidad global sugiere que las mujeres 'deberían cuidar el hogar' y culpa a nuestras luchas de 'erradicar la masculinidad', no está opinando: está perpetuando un machismo rancio, violento y sistémico. Y la FIFA debe penarlo. Con firmeza. Con claridad».

Y para terminar dijo que «porque el verdadero compromiso con la igualdad no se escribe en pancartas ni se graba en spots: se demuestra en decisiones, en sanciones y en límites. Y este caso lo necesita. A estas alturas, en pleno 2025, tener que seguir defendiendo que las mujeres podemos (y debemos) aspirar a las mismas metas, carreras y sueños que los hombres, no solo es indignante: es agotador. Pero aquí seguimos. Peleando. Por nosotras, por nuestras hijas… y también por nuestros hijos. Porque merecen crecer viendo que este deporte, y el mundo, se toman en serio la igualdad y la justicia».

No es la primera vez que Sara Sálamo utiliza sus redes sociales para lanzar mensajes en defensa del feminismo y en contra del machismo.