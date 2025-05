Blake Lively testificará en el juicio contra Justin Baldoni por acoso sexual

Blake Lively testificará en el juicio que se celebrará en 2026 contra el actor y director Justin Baldoni, a quien acusa de acoso sexual y de liderar una campaña para dañar su reputación profesional y personal. Así lo confirmaron sus abogados, Esra Hudson y Mike Gottlieb, en declaraciones a 'CNN', en medio de una disputa legal que ha generado un amplio debate en la industria cinematográfica.

«Este caso trata sobre lo que le sucedió a Blake Lively cuando denunció acoso sexual en el set y las represalias que siguieron. Por supuesto que testificará«, afirmaron Hudson y Gottlieb al citado medio. El juicio está programado para marzo del próximo año.

La denuncia inicial fue presentada por Lively en diciembre de 2024 ante el Departamento de Derechos Civiles de California, y fue seguida aproximadamente una semana después por una demanda formal contra Baldoni. La actriz al coprotagonista de Romper el círculo' de haber ejercido acoso sexual y de haber emprendido represalias tras su denuncia. En la demanda también se señala a los estudios Wayfarer, productores de la cinta.

De acuerdo con la información publicada por 'CNN' y ampliada en una exclusiva de la revista 'People', la defensa de Lively afirma que la actriz fue víctima de un «plan de varios niveles» ideado por el director y sus representantes de relaciones públicas. Este plan incluiría, según la denuncia, una campaña en redes sociales y la difusión de información en medios de comunicación con el objetivo de dañar su imagen pública justo durante la gira promocional de Romper el círculo, película que ambos protagonizaron y que Baldoni dirigió.

GTRES

«El momento decisivo para que se cuente la historia de una demandante es en el juicio», explicó Gottlieb a 'People'. «Esperamos que ese sea el caso aquí. Por lo tanto, por supuesto, esperamos que sea testigo en su juicio», añadió.

En una versión rectificada de la demanda presentada en febrero, Lively incluyó nuevos señalamientos que apuntan a que otras mujeres también habrían sido víctimas de comportamientos similares por parte de Baldoni en el set de rodaje. Su equipo legal indicó a 'CNN' que hay testigos que «fueron testigos o experimentaron mala conducta que es relevante para las afirmaciones de la Sra. Lively».

Por su parte, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha negado todas las acusaciones. «Aunque obviamente es incómodo para las partes, Lively no es una distracción. La verdad ha quedado claramente demostrada mediante recibos, documentos y grabaciones reales sin editar», expresó al citado medio.

GTRES

La controversia también ha alcanzado a Ryan Reynolds, esposo de Lively, quien fue incluido como coacusado en una demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Baldoni en enero. El director lo acusa de haber contribuido a «secuestrar» la producción y de realizar «cambios no autorizados al guion en secreto», además de supuestamente reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York. Incluso lo acusa de burlarse de él en la película 'Deadpool & Wolverine' al crear un personaje llamado 'Nicepool'.

'No obstante, el abogado de Lively no confirmó si Reynolds testificará. «Podría o no ser un testigo de hechos», dijo Gottlieb, añadiendo que las acusaciones de Baldoni contra Reynolds son «frívolas». En marzo, el equipo legal de Lively solicitó que se excluyera al actor como acusado en la demanda.