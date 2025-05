Belén Rueda se abre como nunca al hablar del ictus transitorio que vivió en silencio: «Te tratan diferente»

Jesús Calleja reunió este pasado miércoles a Eva Hache, Santiago Segura, David Bisbal y su mujer, Rossana Zanetti, y la actriz Belén Rueda para sumarse a una nueva aventura fuera de las fronteras españolas en 'Universo Calleja'. El presentador de televisión viajó junto a sus invitados hasta el Mar Rojo, donde disfrutaron de una experiencia al alcance de pocos y que, por supuesto, desató todo tipo de emociones en los protagonistas.

Una de ellas fue Belén Rueda, que no dejó escapar la oportunidad de abrirse en canal en el programa de Telecinco y se sinceró como nunca sobre uno de los episodios más difíciles que ha vivido durante sus 40 años de carrera: el ictus que sufrió hace unos años.

A sus 60 años, la actriz ha recordado en el espacio del aventurero leonés cómo identificó los signos de lo que le estaba sucediendo y el motivo por el que pasó meses sin contar públicamente lo que le había sucedido. Además, ha explicado que reconocer los síntomas a tiempo de este problema de salud le salvó la vida.

Sufrió un ictus transitorio mientras estaba en casa

Tal y como ha relatado ante Jesús Calleja, a Belén Rueda este problema le «pegó un buen susto»: «Fue un ictus transitorio. A mí a veces por el estrés me dan lipotimias, mareos, ganas de vomitar, bajada de tensión... Entonces yo ese día sentí lo mismo, pero era como un poco más intenso», ha confesado ante las cámaras del programa sobre cómo se desató esta condición médica.

La actriz tuvo la suerte de que su hermana vivía cerca de su casa y pudo acercarse en un momento tras recibir su llamada de auxilio: «Ella ya me conoce y entonces me dijo 'esto no es normal' y llamó a la ambulancia, mientras yo estaba en el suelo muy mareada», ha relatado ahora sobre el incidente.

En aquel momento, con ella todavía muy afectada por este episodio de mareos, la hermana de la intérprete madrileña le pidió que inflara los mofletes, un gesto es «muy importante para saber si te ha dado un ictus»: «La cara tiene que estar simétrica. Si alguno de los dos hemisferios está sufriendo un derrame, no tienes simetría en la cara. Yo solo fue una falta de oxígeno durante un tiempo», ha señalado Rueda, explicando que esto le ayudó a identificar lo que estaba sucediendo.

A Belén Rueda le salvó la vida el ictus

A pesar de que fue un complicado golpe para la actriz, lo cierto es que este ictus fue lo que terminó por salvarle la vida y evitó males mayores: «No sé qué hice que la ambulancia en cinco minutos estaba en casa. Había algo que no estaba funcionando. Era un ictus transitorio pero gracias a eso me hicieron un TAC en la cabeza, que yo nunca he sufrido dolores de cabeza, y me descubrieron un aneurisma», ha recordado Rueda.

Belén decidió entonces no contarlo públicamente por miedo a las posibles represalias que esto pudiera suponer para su carrera y la manera en la que otros la trataban: «¿Por qué no dices que estás enfermo muchas veces? Porque te puede afectar al trabajo, porque te tratan diferente... Cuando eres una persona activa y que quieres vivir todo con mucha intensidad, no quieres que los demás te traten diferente», ha reflexionado la actriz ante la pregunta de Calleja.

La justificación de la actriz para ocultar este asunto de salud fue que «te afecta a todo», y en un trabajo como la actuación, condiciona «mucho más». A pesar de su decisión, quienes sí supieron de esta situación en el momento en el que la vivió fueron sus amigos y familiares, que se convirtieron en su gran apoyo ante el complicado diagnóstico que sufrió.

Ahora, la actriz convive a diario con un stent, un tubo diminuto que se emplea para abrir arterias, venas y otros conductos: «Tengo un stent, que me parece fascinante, a través de la femoral. Cuando terminé el neurólogo, que para mí es Dios, me dijo 'ahora estás mejor que antes' porque el tema de tener una aneurisma es que puedes tener un ictus realmente grave», ha concluido la actriz, que afronta ahora la vida con otra mirada más optimista tras burlar a la muerte.