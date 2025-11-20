Antonia Dell'Atte celebra el despido de Lequio: «Una victoria de la verdad»

Suscribete a
La modelo ha conseguido que «se haga justicia» reavivando las acusaciones por malos tratos por parte de su exmarido

Laura G. Calleja

Laura G. Calleja

En un giro inesperado, Mediaset ha decidido prescindir de Alessandro Lequio como colaborador, tras las acusaciones de violencia machista formuladas por su ex esposa, la modelo italiana Antonia Dell'Atte. La decisión se produjo tras una exhaustiva revisión de documentación judicial aportada por Dell' ... Atte y una reunión entre su equipo legal y la cúpula de la productora Unicorn Content.

