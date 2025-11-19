El tarotista que predijo el éxito de Rosalía en 2012 echándole las cartas

Son cientos, si no miles los que aseguran que supieron antes que nadie que Rosalía sería una gran estrella. Pero muy pocos tienen pruebas de ello. Uno de esos visionarios fue el tarotista que predijo un futuro brillante para aquella jovencita de veinte años ... en una de sus primeras apariciones en televisión, en 2012 en el programa 'Toni Rovira y tú' del canal catalán Teve.cat.

El show comenzó con una actuación de Rosalía junto a su grupo de entonces, Ke Jaleo. Después les hicieron una entrevista y fue a continuación cuando entró en escena el tarotista que le echaba las cartas a los artistas invitados. «Ella me ha sorprendido mucho», comenzó diciendo el experto esotérico, cuyo nombre desconocemos.

«Yo creo que esta chica tiene dos tatuajes, uno en los pies y otro en el corazón. Y eso es lo que le permite cantar jazz», opinó el tarotista, mostrando cierta cultura musical al distinguir entre «el quejío del flamenco y el lamento del blues. Eres muy joven para tener una formación musical, así que supongo que todo tiene que venir de dentro».

«Los dos hombres que le acompañan ven en ella un diamante en bruto y lo están explotando antes de que llegue una multinacional y se la lleve. Eso pasará de aquí a poco», añadió antes de que Rosalía saltase: «¿Pero eso lo has visto en las cartas?». «A ti queda mucho camino por delante», continúa él, preguntándole «perdona, ¿cómo te llamabas?». «Rosalía». «Estos dos años van a ser de mucho crecimiento y te queda mucho camino por delante...».

El especialista en tarot incluso adivinó cosas de la aún incipiente carrera de Rosalía, al asegurar: «Aquí veo una cosa que a ti te encanta y lo dejaste de hacer. Supongo que es bailar». «Yo he bailado toda mi infancia, pero no se puede hacer todo», respondió la cantante antes de que él preguntase: «¿De qué barrio eres? Hay algo en ti con mucho duende, con mucho flamenco». «Soy de un pueblo, San Esteban Sasroviras, pero ahora vivo en San Andreu». «¡Déjate ir, déjate ir», bromea el tarotista.

Después de revelar el futuro cercano para Ke Jaleo, el tarotista insiste en dirigirse hacia Rosalía: «Me recuerdas a Nina, hay cosas muy similares entre vosotras. No te conformes con cantar cuatro canciones, profundiza, aprende. Hay dos tipos de escuela, la del conservatorio y la de la vida Dentro de cuatro años serás una gran estrella, que lo sepas. Ella tiene que aprender mucho y desarrollar todo su potencial. Mi consejo es que lo absorbas todo».

Su reencuentro con el tarot, ya convertida en estrella

Trece años después y con motivo de la promoción de su nuevo disco 'Lux', Rosalía ha vuelto a ponerse ante una tarotista, en este caso Benita Maestro Joao la personalidad de televisión, vidente y artista conocida simplemente como Benita.

«Hace mucho tiempo que no me echan las cartas. Fue solo una vez, cuando era adolescente. Tenía 16 o así. Un amigo me lo recomendó y lo hice por vivir la experiencia», dice la cantante comiéndose algún año que otro en su recuerdo. «Me inquieta saber cómo la gente recibirá el proyecto 'Lux', el proyecto nuevo. Me inquieta saber de mis amistades, de amor… lo que tú quieras».

«Te sale la Emperatriz; las emperatrices tienen más poder que las reinas. Por lo tanto, tendrás más poder que las reinas de la música», dice la echadora de cartas antes de darle un pequeño susto a la artista.

«Dios mío, hay un momento en que te sale el Diablo y te dice que tienes que destruir el pasado. Deconstruirlo. Has ido construyendo lo que tenías. Ahora tienes que desprenderte y renacer, buscar a la nueva Rosalía. Ahora sabes que aquello no lo querías», a lo que la cantante responde: «Me reconozco al cien por cien en lo que dice. Diría que 'Lux', el título del disco, representa esta nueva era».

Las cartas auguraron un proyecto literario para Rosalía («vas a escribir más que Cervantes», bromea Benita), y por supuesto, también predijeron su suerte en el amor a partir de ahora aunque sin dejar de darle cierto alivio con respecto a sus romances sin final feliz. «Ahora mismo tienes la luz en la cabeza, pero no pisoteas el pasado. Tus exparejas tienen buen sentimiento hacia ti». «Me alegro», replica Rosalía. «Agradezco si se puede mantener la amistad. A veces es posible y otras no. Incluso con las amistades. Es una pena cuando pasa, pero si se puede, yo lo agradezco mucho».