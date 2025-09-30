Sofía Bono presume de novio ovetense: «Lo mejor de mi vida…»

Sofía Bono, hija del exministro José Bono y hermana de la conocida influencer Amelia Bono, ha decidido celebrar por todo lo alto su amor en público y, cómo no, ha acudido a las redes sociales para expresar todo su júbilo compartiendo varias imágenes junto a su pareja, el oventense Pelayo Herrero, propietario de un bar y también CEO de la empresa HF Events.

«Lo mejor de mi vida es poder celebrarla contigo. Feliz cumpleaños», se ha podido leer en el mensaje que ha acompañado la fotografía que Sofía Bono, de 24 años, ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. Por allí aparece un amplio carrusel de fotografías con varios momentos señalados para la nueva pareja.

¿Y quién es él? Su nombre es Pelayo Herrero y es propietario del bar ovetense Zaperoco y también CEO de la empresa HF Events. Según ha publicado 'El Español', «Sofía y Pelayo se conocen desde hace tiempo» y comparten amigos comunes. Han pasado su primer verano juntos y el chico ya está integrado en la vida familiar de ella. «Están, como todos al principio, encantados de la vida. Ella es una chica de relaciones largas, opina alguien cercano a la familia Bono«, ha añadido el citado medio.

Adoptada en Chile

Amelia Bono es la más conocida de las hijas de José Bono por su destacado papel como influencer. Llena su Instagram de los habituales contenidos de vida saludable y promoción de marcas, aunque también ha ocupado muchos titulares por su movida relación con Manuel Martos, sujeta a idas y venidas.

Sin embargo, ahora ha sido Sofía Bono quien ha acaparado la atención al visibilizar por completo su relación con Pelayo Herrero. Fue adoptada en Chile por el matrimonio que entonces formaban José Bono y Ana Rodríguez Mosquera y siempre ha destacado lo integrada y feliz que vivió en la familia desde su primera infancia.

Diseño de Interiores

Sofía Bono ha finalizado recientemente sus estudios de Diseño de Interiores en la Regent's University de Londres y hace unos meses ni tuvo problemas en opinar ante la prensa sobre la ruptura de Amelia Bono y Manuel Martos. «Bueno, yo con Manuel, bueno, siempre será mi cuñado, le amo, le adoro y siempre será parte de la familia. Nos llevamos todos fenomenal y es un gran ejemplo y nos queremos», dijo.

Además, Sofía Bono siempre ha presumido de familia: «Hemos tenido el ejemplo de mis padres también, que viajamos todos juntos, seguimos haciendo los mismos planes, seguimos quedando a comer todos y para mí y para mis sobrinos y para toda la familia, incluso para la gente que nos ve, es una maravilla«. Y sus sobrinos son lo que ella califica como su «debilidad». «Los adoro, los amo y es que me dan una felicidad. O sea, les veo prácticamente casi todas las semanas, tres, cuatro veces», añadía. Ahora tiene una nueva debilidad con Pelayo Herrero.