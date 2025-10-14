Alec Baldwin y su hermano sufren un accidente de coche al chocar contra un árbol

Alec Bladwin y su hermano Stephen han sufrido un accidente de coche en los Hamptons, en el estado de Nueva York. El actor, de 67 años, era quien conducía un Range Rover SUV de color blanco cuando se chocaron contra un árbol, según ... han confirmado varios medios estadounidenses. Por suerte, tanto él como su hermano (de 59) salieron aparentemente ilesos del coche que, sin embargo, quedó visiblemente dañado.

Stephen, que es el padre de Hailey Bieber, y Alec se encontraban en la ciudad para acudir al festival de cine TIFF, en donde el actor forma parte del comité y que empezó el pasado 5 de octubre y terminó este mismo lunes. «Estoy bien», dejó claro el intérprete en un vídeo que compartió en redes sociales.

«Un tío en un camión me cortó el paso. Un enorme camión de la basura del tamaño de una ballena», comentó con cierto sentido del humor. «Tenía que ser algo comercial, retirando material de una zona de construcción. Es el más grande que he visto nunca», añadía. De esta manera explicaba el motivo por el que se produjo el accidente.

Alec and Stephen Baldwin drove their Range Rover straight into a tree in the Hamptons. pic.twitter.com/d413p24AIN — Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 13, 2025

Para intentar evitar chocar contra el camión, dio un volantazo que le llevó directo hacia el árbol, que también era enorme, al parecer. «Me cargué el coche de mi mujer», añadió, aunque dejó claro que tanto él como su hermano están bien, y que los agentes de policía que les atendieron fueron «tan agradables como se puede ser».

Después de este incidente, Alec Baldwin se irá a pasar unos días a California, tal y como él mismo ha desvelado, con su familia. Aunque la pareja y sus siete hijos viven en un impresionante apartamento en el centro de Nueva York, en el Upper East Side junto a Central Park. Sin embargo, como Hilaria Baldwin está rodando 'Dancing with the stars', la familia al completo se ha trasladado temporalmente al lado oeste del país.

En cualquier caso, se mantienen alejados de la polémica después de lo ocurrido en el rodaje de 'Rust', en donde una mujer murió por disparo. En 2024, un juez desestimó la acusación contra Alec Baldwin al considerar que la fiscalía había ocultado pruebas de la defensa y declaró que el actor no puede volver a ser acusado por esto.

«Estoy muy orgulloso de mi mujer, Hilaria, te quiero más que a nada, estoy bien», finalizaba Alec el vídeo que ha compartido con sus seguidores y que en menos de 24 horas se ha llenado de 'me gusta' y de más de mil comentarios de los fans preocupados del actor. Por su parte, Stephen Baldwin, que comenzó su carrera con películas como 'Homeboy' o 'La bestia de la guerra', no se ha pronunciado acerca del incidente.