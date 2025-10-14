Suscribete a
Alec Baldwin y su hermano sufren un accidente de coche al chocar contra un árbol

El actor y su hermano Stephen aseguraron que un camión se cruzó contra ellos

Marina Ortiz Cortés

Alec Bladwin y su hermano Stephen han sufrido un accidente de coche en los Hamptons, en el estado de Nueva York. El actor, de 67 años, era quien conducía un Range Rover SUV de color blanco cuando se chocaron contra un árbol, según ... han confirmado varios medios estadounidenses. Por suerte, tanto él como su hermano (de 59) salieron aparentemente ilesos del coche que, sin embargo, quedó visiblemente dañado.

