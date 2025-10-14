La Audiencia Provincial archiva la causa contra Juan José Ballesta por supuesta agresión sexual

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar las actuaciones seguidas contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual después de que la Fiscalía apreciara «dudas más que razonables» sobre el relato de la denunciante y ante ... la renuncia de esta a continuar con la acusación.

Así lo ha resuelto la Audiencia Provincial en un auto en el que declara finalizado el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.

El procedimiento empezó tras la denuncia interpuesta en agosto de 2023 por una mujer de 47 años, residente en la localidad madrileña de Parla, contra el actor que se dio a conocer con su celebrada interpretación en la película 'El Bola'. Hablaba de dos presuntas violaciones sufridas en julio, tras las cuales la mujer ingresó en un centro psiquiátrico con un brote psicótico.

La renuncia de la acusación

El sumario contra Juan José Ballesta fue defendido por el despacho Ospina Abogados, los mismos que trabajan con la familia del cirujano Edwin Arrieta en el caso contra Daniel Sancho. Tal sumario fue instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla que, una vez concluido, lo remitió a la Audiencia Provincial. A continuación, la Fiscalía pidió el sobreseimiento y la denunciante presentó un escrito manifestando su renuncia expresa a continuar con la acusación particular.

Según el auto de la Audiencia, en esta causa «no se formula acusación por parte del Ministerio Fiscal ni por la querellante particular». Y añade: «En virtud del principio acusatorio que rige el proceso penal y la falta de indicios consistentes de que los hechos pudieran revestir carácter de delito, atendidas las razones expuestas por la Fiscalía, procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones».

Tras conocer la conclusión del procedimiento, Juan José Ballesta ha declarado que se encuentra «muy satisfecho» tras un año y medio que ha sido «muy duro» y en el que se le cerraron muchas puertas laborales a raíz de la acusación de supuesta violación, ahora desestimada.

Ballesta siempre deefendió su inocencia

La Audiencia da por reproducidas las razones expuestas por la Fiscalía, que en su informe detalló que la mujer denunciante padece esquizofrenia paranoide y que pudo haber percibido «unos hechos no concordantes en tiempo y espacio con lo realmente acaecido» debido al consumo de alguna sustancia estupefaciente y a que no tomaba su medicación.

La Fiscalía ha querido recalcar también que esa posible «distorsión de los hechos» no se debía a «una falsedad consciente», y sí al fruto de un delirio que es frecuente en este tipo de patologías tan complicadas.

De la misma forma, la Fiscal ha insistido en que la mujer ofreció versiones «distintas y/o poco compatibles entre sí» de una forma incoherente y que «ante la versiones contradictorias ofrecidas por la denunciante, contradicción que ha de reputarse de carácter interno e insalvable, sin necesidad de mayor obviedad del contenido de las declaraciones de sendos investigados (...), ha de considerarse que la verosimilitud de la narración ofrecida genera dudas más que razonables de la total credibilidad de lo acaecido».

Juan José Ballesta siempre dejó claro que no conocía a la mujer y en su autobiografía expresó que nada de lo que contaba la denunciante formaba parte de sus recuerdos. «Una noche de julio salí, me encontré con un colega, tomé cervezas, di besos a unos y a otras y me volví a casa. No recuerdo detalles de la noche, pero no porque yo fuera bebido, sino porque fue una noche común y corriente, una noche cualquiera», suscribió.