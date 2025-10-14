Suscribete a
La Audiencia Provincial archiva la causa contra Juan José Ballesta por supuesta agresión sexual

La Fiscalía ha apreciado «dudas más que razonables» sobre el relato de la denunciante

El procedimiento empezó tras la denuncia de una vecina de Parla en agosto de 2023 contra el actor

Así fue el relato completo de la denunciante contra Juan José Ballesta

Juan José Ballesta, en una imagen reciente.
A.B. Buendía

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar las actuaciones seguidas contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual después de que la Fiscalía apreciara «dudas más que razonables» sobre el relato de la denunciante y ante ... la renuncia de esta a continuar con la acusación.

