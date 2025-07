La extraña estrategia mediática de la mujer de Alec Baldwin para aparentar ser española

Hillary Hayward-Thomas madre de familia, esposa de la superestrella de Hollywood Alec Baldwin e instructora de yoga, ha demostrado durante muchos años sentir una fuerte conexión con España. Desde entrevistas donde declara sentirse orgullosa de su 'españolidad', hasta la decisión de ponerle a sus hijos nombres españoles y enseñarles el idioma, deja claro su sentido de pertenencia. Pero suscitó polémicas que pusieron sobre la mesa el término 'apropiación cultural'.

El evento que inició la 'bola de nieve' de las críticas hacia Hilaria fue una entrevista con el programa 'Today' de la cadena NBC emitido en 2015. La joven estaba mencionando los ingredientes de una receta que cocinaría y no 'encontró' la palabra en inglés para decir «pepino» (cucumber). Cinco años después, el vídeo resurgió en las redes sociales que estallaron en comentarios y alusiones acusándola de fingir acento a pesar de haber nacido en Boston (Massachusetts).

En 2020, la instructora de yoga y podcaster fue nuevamente objeto de crítica por parte de una usuaria de la red social X (anteriormente llamada Twitter) en una publicación que cuestionaba la autenticidad del origen español de 'Hilaria' (como se hace llamar por su familia): «Hay que admirar el compromiso de Hilaria Baldwin con su farsa de más de una década haciéndose pasar por una persona española».

Algunos medios de comunicación realizaron cronologías exhaustivas que reunieron los momentos en los que la mujer de Alec Baldwin hizo mención en público a sus «raíces españolas»: declaraciones de ella misma y de su esposo, entrevistas en las que notablemente se le escucha hablar con acento e incluso información sobre sus padres (Kathryn Hayward y David L. Thomas Jr.) que confirma que se mudaron a la isla de Mallorca en el año 2011, cuando Hilaria ya tenía 27 años.

Hilaria junto a su esposo Alec Baldwin gtres

Parece que el propio padre de la mujer ha contribuido en la controversia que gira en torno a este tema, ya que en enero de 2015 hizo una publicación en un blog acerca de su afinidad con la cultura española en la que cita: «Mi camino ha sido bastante influenciado por la lengua y la cultura española, pero no porque yo tenga un ápice de sangre latina en mis venas».

A pesar de esto, en agosto de 2015 se publicó una entrevista en la que se refieren a Hilaria como una «belleza nacida en España», algo a lo que la mujer no tuvo ninguna objeción. Además, en una posterior entrevista con Vanity Fair, previa al escándalo, se lee: «Thomas se niega a dar o confesar ningún dato biográfico. Solo alguna anécdota elegida con cuidado. Tampoco lo hacen sus agentes, lo mismo que Baldwin, que se excusan alegando que lo hacen para salvaguardar la intimidad de su familia».

Lo que sí es cierto en esta historia es que la esposa de Alec Baldwin fue a la Cambridge School of Weston en Massachusetts y según algunos compañeros de clase, ella nunca tuvo acento. Aquí se caen todas las teorías creadas por ella acerca de su infancia en la Península Ibérica.

Toda esta parafernalia sienta mal en un contexto social (Norteamérica) donde se prioriza la reivindicación de los derechos de las poblaciones indígenas y afroamericanas. Por lo que resulta irónico que alguien con sus raíces bien definidas aparente pertenecer a otra cultura.

¿Lo de "Hilaria" Baldwin fingiendo ser española lo podemos clasificar como apropiación cultural? pic.twitter.com/NrEJGADpj4 — Elvira (@BerniBorri) December 29, 2020

Sobre la polémica en general, la mujer declaró en redes sociales: «Sí, soy una chica blanca. Dejemos muy claro que Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente, soy una mezcla de muchas cosas. Culturalmente, crecí con dos culturas, así que es realmente tan simple como eso».

Luego, en una entrevista con The New York Times publicada en 2020 la mujer aclara que nació en Boston pero reitera que fue criada entre dos culturas, la americana y la española.

En la 'premiere' del programa de televisión 'The Baldwins' también habla sobre el tema refiriendo: «Amo el inglés y también el español y cuando mezclo los dos eso me hace una persona normal… Estaría mintiendo si digo que toda esta situación no me entristece ni me duele ».