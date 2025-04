Los brutales once minutos del documental de Rocío Carrasco que nunca veremos

En el universo de las redes sociales, Barbra Streisand es mucho más que una estrella del cine y de la música, es la protagonista de un conflicto legal con un fotógrafo que publicó la foto de la residencia de la diva: hasta su denuncia, sólo seis personas habían descargado la instantánea; tras la denuncia, la foto se hizo viral. Desde entonces, se conoce como ‘síndrome Streisand’ al efecto perverso que produce el intento de disimular o esconder una noticia: al final, se habla más de ella. Así, los once minutos eliminados de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ , lejos de amansar las aguas del conflicto madre e hija, han alimentado este síndrome Streisand: si la intención era editar el programa para suavizar el conflicto, el resultado sólo ha servido para incendiarlo.

En uno de esos editoriales con los que Carlota Corredera abre el debate, se ha insistido en que la edición fue una petición de Rocío Carrasco y que la productora la ha aceptado para «proteger» a su hija. Protección que salta por los aires en cuanto se hace una pregunta retórica: «¿Es necesario saber el número de veces que Rocío Flores golpeó la cabeza de su madre contra la pared?» Si la madre ha pensado que mejor era no contarlo, ¿qué necesidad hay entonces de insinuarlo? Porque, como bien explica George Lekoff sobre los marcos mentales del lenguaje político, basta con pedirle a alguien que no piense en un elefante… para que piense en un elefante. Ahora no piensen en un elefante, piensen en la cabeza de Rocío Carrasco contra una pared. Pero «el fondo de la historia no ha cambiado» , insiste el rótulo de presentación.

Esos brutales once minutos y 38 segundos que Rocío Carrasco ha pedido eliminar y que su hija han pedido no llegarán nunca a los espectadores: «Si quieres, los tienes a tu disposición para verlos en la intimidad», ha indicado la presentadora a Rocío Flores . La madre ha tomado una decisión, ahora falta conocer la de su hija.