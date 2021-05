Rocío Carrasco: «Olga Moreno es una sinvergüenza. No tiene coño, ni lo que hay que tener» La hija de Rocío Jurado ha roto su silencio sobre la esposa de Antonio David Flores, a la que dedica palabras muy duras: ‘No tiene coño para decir esas cosas’

Antonio Albert Madrid Actualizado: 13/05/2021 03:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Cuando mi hija era adolescente y le tocaba quedarse con su padre, Olga Moreno tiraba millas para Sevilla, porque no tenía buena relación con Rocío Flores». Así responde Rocío Carrasco a las palabras de Olga en un programa en el que la madrastra reconocía que al principio le costó llegar al corazón de Rocío Flores. Tras escuchar sus palabras y leer distintos titulares de revistas en los que Olga habla de esa maternidad adquirida, Rocío escala su ataque: «Es otra sinvergüenza. Es total y absolutamente cómplice, y en muchas ocasiones, imprescindible para hacerme el daño que se me ha ocasionado. Llevo un montón de años sin decir nada de ella, pero lo digo ahora, no tiene ninguna vergüenza».

Sobre el papel que Olga va pregonando haber tenido, Rocío tiene su propia tesis: «¿Que le ha venido bien ser la madre coraje que ha salvado a los hijos de esa madre bruja, hija de puta? Le ha venido muy bien. Porque le ha reportado beneficio económico».

Gtres

Pero la relación entre ambas quedó marcada por lo sucedido en la última vista judicial en la que coincidieron, cuando Rocío y Olga protagonizaron en los pasillos de los juzgados un encontronazo que podía haber acabado mal. Primero, porque Rocío no sabía que su hijo estaba presente y no lo vio al llegar. Segundo, porque Olga preparó una estrategia para evitar que el niño viera a su madre. Así, mientras en un ‘Deluxe’ Olga cuenta («Lo juro por mi hija») que al ver salir a Rocío fue ella quien se levantó para echarle en cara que no hablara con David: «¿En serio vas a pasar por delante sin saludar a tu hijo», Rocío relata una realidad muy diferente: «Olga no tiene coño para decirme eso a la cara, No tiene lo que hay que tener». Porque la versión de la hija de “la más grande” es radicalmente distinta: «Yo abro la puerta y es entonces cuando le tengo enfrente, cuando le veo. Olga estaba con él, pendiente de que la puerta se abriera. Lo primero que veo es que ella me mira fijamente y coge la cara al niño, empieza a besarle y a darle la vuelta a su cara para que no me vea. Yo iba a por ella. Podía pasar que alguna de las dos tuviera algún problema y no saliera de ahí… Porque yo iba a por ella, literalmente». Fue su abogado quien le paró los pies, aunque la propia Rocío es consciente de que se habría arrepentido de hacer nada delante de su hijo.

Gtres

En cuanto a lo que piensa de la esposa del que fuera su marido, se dirige a ella directamente: «Es mentira, ‘madre coraje’, tú no te levantas de ningún sitio». Y ya lanzada, también deja un mensaje para Antonio David Flores: «Tú eres un sinvergüenza. Y tu mujer es una provocadora. Y lo que querías es llenar las arcas a mi costa».