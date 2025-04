Telecinco en shock tras vincular los piojos de Gran Hermano VIP con Antonio David Flores

Según Rocío Carrasco , Olga Moreno se portó bien con sus hijos en cuanto a trato se refiere. Pero si hablamos de cuidados y de higiene, la cosa cambia: «Me he pasado pasé seis años cazando piojos. Cuando Rocío y David se iban de casa, salían hechos un pincel. Ya me encargaba yo de ellos . Pero cada dos semanas, cuando volvían de estar con su padre, me tenía que ir de caza de nuevo». La primera vez que fue a la farmacia para comprar un producto antiparasitario, Rocío reconoce que pasó vergüenza. Al cabo de un tiempo, ya se movía entre los estantes con soltura, sabiendo donde estaba cada fármaco necesario para tratar a los pequeños.

Fue precisamente cuando David fue ingresado por una neumonía en la Quirón de Málaga, cuando Rocío le comentó a Olga que su hijo tenía piojos. Mientras Olga lo negaba , le mostró la almohada por la que paseaban tres ejemplares que probaban la falta de higiene: «Tuvimos que hace una ‘operación caza’ de toda la familia en la habitación de un hospital».

Tras ese suceso, cuando a su hijo le iban a dar el alta, Antonio David Flores («cual psicópata con lágrimas en los ojos») le pidió que se llevaran al pequeño para cuidarle como se merecía: «A mí, mientras me lo pedía», confiesa Rocío, «se me venían a la cabeza todos los programas de televisión en los que me acusaba de mala madre y ahí lo tenía, reconociendo que yo lo trataría mejor».

Los piojos persiguen a Antonio David Flores

No es la primera vez que el ex guardia civil es víctima de una anécdota relacionada con los piojos: durante su participación en ‘Gran Hermano VIP 7’ (2019), la casa de Guadalix vivió la única plaga de estos parásitos en la historia del concurso . En aquel caso, fue Alba Carrillo quien dio la voz de alerta: «¡Ahora os jodéis todos, tengo piojos!». En esa edición, además de Antonio David Flores, participaban Mila Ximénez , Kiko Jiménez y Estela Grande , entre otros. La imagen de los concursantes desparasitándose y con gorros de plástico fue icónica para los seguidores del ‘reality’. Seguro que Olga Moreno también la recuerda.