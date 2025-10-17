Superchulo, el colorido vegetariano que enamora a los más jóvenes

Platos de verduras, legumbres, pastas y proteínas vegetales con mucho color, precios asequibles y en fórmulas divertidas. Es lo que ha hecho triunfar a Superchulo, el restaurante madrileño de comida saludable que conquista especialmente a los más jóvenes con su carta pensada para probar ... y compartir.

La marca fue creada por la emprendedora valenciana Rebeca Toribio en 2017, cuando solo tenía 22 años y apostar por el 'rainbow food' (comida arcoiris) en lugar de contar calorías, dice, le "salvó la vida" porque le ayudó a superar un trastorno alimenticio. Autodidacta, se lanzó a por su negocio en la zona de Malasaña (en la calle Manuela Malasaña, 11) tirando de ilusión y de préstamos y fue un auténtico boom.

Tras la pandemia decidió vincularse con el Grupo Con Fuego (Santita Carbón Mexicano, SteakBurger, Ôven Mozzarella y Pizzart), con el que abrió hace dos años en su nueva ubicación, en la calle Fuencarral, tras el incendio del espacio original, y otros dos locales en la zona de Canalejas y en la Gran Vía, este último en formato cafetería.

Superchulo se mantiene fiel a su estilo, con su decoración rosa y su carta "orgánica y ecológica" de platos atractivos y fáciles para demostrar que "comer sano es divertido". No obstante, de vegetariano y vegano estricto en los últimos tiempos ha pasado a ser un concepto más cercano al 'plant based' porque sigue centrándose en el mundo vegetal pero ha incorporado pescado y pollo a su oferta.

Superchulo Fuencarral, la 'no burger' y el boniato.

En este restaurante triunfan recetas como el hummus de remolacha con zanahorias rostizadas (7,90 euros), los nachos de maíz morado (12,90) o las patatas chulapas (6,90), las lentejas caseras de verduras (7), el falafel artesano (12,90), la 'no burger' de Heura (15,90), la pizza trufada (17,50), los linguini frescos al pesto (14,90), el boniato asado con verduras (14,50) o el curry de coco y manzana con arroz negro y verduras asadas (14,90).

También hay ensaladas y postres, y, para beber, limonadas y zumos de frutas y verduras (3,90), además de cócteles y bebidas al uso.

Superchulo. C/Fuencarral, 74. C/Virgen de los Peligros, 10. Madrid. Abre de lunes a jueves y domingos de 10 a 23, viernes y sábados hasta medianoche.