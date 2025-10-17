Suscribete a
Superchulo, el colorido vegetariano que enamora a los más jóvenes

El restaurante madrileño creado por una veinteañera busca ofrecer comida saludable y divertida

Pizza y burrata con tomates de Superchulo
Laura Pintos

Laura Pintos

Madrid

Platos de verduras, legumbres, pastas y proteínas vegetales con mucho color, precios asequibles y en fórmulas divertidas. Es lo que ha hecho triunfar a Superchulo, el restaurante madrileño de comida saludable que conquista especialmente a los más jóvenes con su carta pensada para probar ... y compartir.

