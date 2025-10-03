El danés Rasmun Munk repite como mejor chef del mundo en 'The Best Chef Awards 2025', esta vez sin españoles en el podio

El chef Rasmus Munk, del restaurante danés Alchemist, ha vuelto a ser elegido el mejor del mundo en 'The Best Chef Awards 2025', que se entregaron anoche en Milán y por primera vez no llevan ningún nombre español en el podio. En segundo lugar, que el año pasado ocupaba Albert Adriá, fue elegida la eslovena Ana Ros (Hisa Franko) y, en tercero, el indio Himanshu Saini (del dubaití Tresind Studio).

Fuera del trío de honor que encabeza el ránking, que ha pasado de ser numérico a calificar a los elegidos con tres, dos y un cuchillo (algo similar a las estrellas Michelin), hasta 18 españoles han recibido la máxima puntuación con el trío del utensilio, que este año abarca un total de 126 nombres de todo el mundo.

Se trata de Albert Adriá (Enigma), que aparece mencionado este año en séptimo lugar; Andoni Luis Adúriz (Mugaritz); Ángel León (Aponiente); Dabiz Muñoz (DiverXO); Diego Guerrero (Dstage); Mateu Casañas, Orio Castro y Eduard Xatruch (Disfrutar); Eneko Atxa (Azurmendi); Javier y Sergio Torres (Hermanos Torres); Joan Roca (El Celler de can Roca); Martín Berasategui; Nacho Manzano (Casa Marcial); Paco Morales y Paola Gualandi (Noor); Paco Pérez (Miramar); Paco Méndez (Come); Paco Roncero; Quique Dacosta; Paolo Casagrande (Lasarte) y Víctor Arguinzoniz (Asador Extebarri).

Sumado a ello, dos cocineros españoles recibieron algunos de los premios especiales que concede cada año la organización. Se trata de Quique Dacosta, reconocido con 'The Best Food Art Award', y Diego Guerrero, que recogió el de 'The Best Science Award'.

Quique Dacosta con su premio en The Best Chef Awards 2025

En tanto, todos los chefs liderados por José Andrés y que colaboran con World Central Kitchen fueron acreedores al premio 'The Best Humanity' por su labor solidaria en catástrofes y conflictos humanitarios.

Españoles en el mundo

Otros españoles, aunque con restaurantes en Estados Unidos, fueron también protagonistas en la gala celebrada en Milán al recibir también sus tres cuchillos. Son Aitor Zabala, al frente del tres estrellas Michelin Somni, en Los Ángeles (invitado este año a San Sebastián Gastronomika), y el propio José Andrés, mano a mano con Carles Tejedor, por su Minibar de Washington.

Este año, 'The Best Chef Award' ha concedido hasta 236 'dos cuchillos' y 421 'un cuchillo'.