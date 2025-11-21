Los mejores juegos de mesa en oferta por el Black Friday de Amazon

En invierno apetece mucho reunirse en casa con amigos y jugar a juegos de mesa. Si esto lo has leído y has asentido, no te puedes perder las mejores ofertas de juegos de mesa en el Black Friday de Amazon. Seguro que hay alguno ... que te gusta y aún no lo tienes.

1 Monopoly Harry Potter

El Monopoly de siempre, pero para que los fans de Harry Potter se sienten a sus anchas. La magia del mago más famoso de Hogwarts une la fantasía y la estrategia para que los jugadores reúnan los mayores Puntos de Casa a través del castillo y enfrentándose a desafíos únicos.

2 Holy Sheep

Un juego de mesa que recibió el Gran Premio del Juguete en la categoría de Juego en equipo este año. En este divertido juego habrás de pensar como tus compañeros y responder igual para ganar puntos. Deberás completar frases y adivinar lo que digan los demás. Perfecta para partidas ocasionales con amigos.

3 QuickStop

Gran premio del juguete en 2024, está considerado uno de los juegos de carta más rápidos y divertidos que existen. Deberás responder antes que los demás a diferentes temas, la mayoría de ellos absurdos y disparatados, y así poder ganar la partida. Los temas van desde 'Lo mejor de España' a 'Algo que diría tu abuela'.

4 Cluedo

El clásico de investigación para toda la familia, con un diseño actual y renovado. Deberás explorar salas detalladas para conseguir descubrir quién es el culpable del asesinato, en qué habitación se produjo el suceso y con qué arma. Esta edición incluye figuras de zinc bañadas en oro.

5 Trivial Pursuit edición clásica

Terminamos la selección de las mejores ofertas en juegos de mesa del Black Friday de Amazon con la edición clásica del más clásico de los juegos de preguntas y respuestas: Trivial Pursuit, ahora, a un precio de locura. Un juego que nunca pasará de moda, ideal para retar a tus amigos y familiares en una competición por ver quién es el que más sabe.

Desde clásicos como el Cluedo y el Trivial hasta propuestas innovadoras como el Quick Stop. En las ofertas de juegos de mesa del Black Friday de Amazon encontrarás toda la diversión al mejor precio.