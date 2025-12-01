Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Llevo semanas dudando y justo ahora el Galaxy S25 Edge baja de precio en Amazon: destino o casualidad

Cuando un móvil que encaja con tu día a día decide ponerse a tiro, conviene mirarlo dos veces

Las Finish Powerball Ultimate bajan un 45% y quedan incluso más baratas que en Carrefour o Mercadona

Llevo semanas dudando y justo ahora el Galaxy S25 Edge baja de precio en Amazon: destino o casualidad
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El momento perfecto para cambiar de móvil no existe… hasta que aparece una oferta que desmonta todas tus excusas. Eso me ha pasado con el Galaxy S25 Edge, que ahora cae de precio en Amazon con un descuento que hacía tiempo que no se ... veía. Para quienes llevamos semanas dándole vueltas al salto un modelo más fino, más resistente y con mucha más autonomía, esta bajada llega justo cuando empezamos a notar que nuestro teléfono ya no acompaña igual en el trabajo, las fotos o la batería. Y claro, empiezan las dudas… o se despejan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app