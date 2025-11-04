Un portátil sencillo, rápido y «regalado»: el Teclast de 17,3« con 16GB de RAM lo tiene todo

No hace falta gastar 800€ para tener un ordenador fluido, grande y cómodo para el día a día. El Teclast F17Plus 2025 es la prueba de ello: un portátil con pantalla de 17,3 pulgadas, 16GB de RAM y 512GB de SSD que se ... comporta con soltura en tareas de oficina, navegación, clases online o series en alta definición. Un equipo pensado para quien quiere rendimiento sin complicaciones ni gastos innecesarios. Ahora puede conseguirse por 215€ en AliExpress con el código ESCD20, un precio sorprendente para sus especificaciones.

Un portátil pensado para usar muchas horas sin cansarse

La primera sensación al abrir el Teclast F17Plus es que parece más caro de lo que cuesta. Su diseño sobrio, el teclado retroiluminado y la pantalla IPS de 17,3 pulgadas marcan la diferencia frente a otros portátiles básicos. La resolución de 1600x900 píxeles no busca competir con paneles 4K, pero es más que suficiente para un uso cotidiano, con buen brillo y ángulos de visión amplios.

Esa diagonal extra también se nota en la comodidad: se puede trabajar con dos ventanas abiertas, seguir una clase o editar documentos sin entrecerrar los ojos. Y gracias a su batería de 6000mWh con carga rápida USB-PD de 36W, aguanta sin problema una jornada completa de trabajo o estudio.

Fluido, silencioso y listo para lo esencial

El procesador Intel N150 (con frecuencia turbo de hasta 3.6GHz) y sus 16GB de memoria DDR4 le permiten manejar sin esfuerzo varias aplicaciones a la vez: Word, Excel, Chrome con decenas de pestañas o plataformas de streaming. El SSD de 512GB asegura arranques rápidos y espacio suficiente para guardar archivos grandes, sin la lentitud típica de los discos duros tradicionales.

Incluye además Windows 11 Pro preinstalado y una conectividad muy completa: tres puertos USB 3.2, un Type-C multifunción, salida mini-HDMI, ranura microSD y conexión WiFi 5 de doble banda. En el día a día, esto se traduce en un portátil versátil, estable y sin ruidos molestos, ya que su refrigeración es pasiva y apenas genera calor.

El Teclast F17Plus no es un portátil de gaming ni pretende serlo, pero sí ofrece una experiencia muy equilibrada: gran pantalla, buen rendimiento y precio más que razonable. Ideal para estudiantes, trabajadores remotos o quienes buscan un segundo ordenador para casa. Por eso se ha colado en Favorito de ABC, la sección donde seleccionamos tecnología práctica, asequible y que cumple lo que promete sin artificios.