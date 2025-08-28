Decora tus paredes con estilo: los cuadros imprescindibles de Leroy Merlín para el hogar
En Leroy Merlín encontrarás opciones que combinan calidad, estilo y precio competitivo
Si buscas dar un nuevo aire a tu salón, dormitorio o pasillo, los cuadros decorativos son una de las formas más fáciles y económicas de transformar cualquier estancia. En Leroy Merlín encontrarás una amplia selección de cuadros modernos, abstractos y clásicos que se adaptan a todos los estilos de hogar. Desde diseños artísticos como el set Dekoarte – Caras Trazos Picasso hasta propuestas más minimalistas o naturales, hay opciones para todos los gustos y presupuestos.
En esta guía recopilamos los mejores cuadros de Leroy Merlín para decorar tu casa, con ideas que combinan tendencia, calidad y precio accesible.
DekoArte – Cuadros Caras Trazos Picasso (50×70 cm, set de 2 piezas)
Este set de dos cuadros combina el estilo minimalista con la inspiración artística de Picasso. Sus trazos sencillos en blanco y negro aportan un aire moderno y sofisticado al salón, creando un punto focal elegante en la pared. Incluyen marco en color madera, por lo que llegan listos para colgar y encajan tanto en ambientes contemporáneos como en decoraciones más clásicas que busquen un toque actual.
DekoArte – Cuadros Círculos Efecto Relieve (50×70 cm, set de 3 piezas)
Este conjunto de tres cuadros destaca por su diseño geométrico en tonos neutros y el original efecto relieve, que aporta profundidad y dinamismo a la pared. Los círculos estilizados transmiten armonía y equilibrio, ideales para salones modernos o espacios minimalistas. Cada pieza incluye marco en color negro, lo que realza el contraste y facilita su colocación inmediata. Es ideal para un hogar que busque un toque contemporáneo y elegante sin renunciar a la sencillez.
Pareja de cuadros decorativos artesanales
Estos cuadros están pintados a mano, aportando un toque artesanal y único a cualquier estancia del hogar. Su diseño natural con hojas estilizadas y tonos cálidos crea un ambiente acogedor y elegante, ideal para salones, dormitorios o pasillos. Cada pieza es única y llega lista para colgar, facilitando su integración en la decoración existente. Perfecta para un hogar que busque calidez, originalidad y un detalle artesanal en sus paredes.
DekoArte – Cuadros Estilo Flores (50×70 cm, 3 piezas)
Este set de tres cuadros aporta frescura y vitalidad al salón gracias a su diseño floral moderno. Los colores suaves y los detalles estilizados crean un ambiente armonioso y acogedor, mientras que el marco negro incluido resalta cada pieza. Perfecto para un hogar que quiera aportar personalidad y estilo a sus espacios.
DekoArte – Cuadros Arte Abstracto Picasso (50×70 cm, set de 2 piezas)
Este set de dos cuadros combina el estilo abstracto con la inspiración de Picasso, aportando un aire moderno y sofisticado al salón. Los trazos dinámicos y los contrastes de color crean un punto focal elegante en cualquier pared, mientras que los marcos negros incluidos facilitan su colocación y realzan el diseño. Perfecto para un hogar que busque un toque artístico y contemporáneo en su decoración.
Cuadro Tríptico Tropical (90×60 cm)
Este cuadro tríptico aporta un toque exótico y refrescante a cualquier sala de estar. Con su diseño tropical inspirado en la luz del día, combina colores vibrantes y detalles naturales que llenan la pared de vida y energía. Sus tres piezas independientes permiten crear una composición dinámica y moderna, fácil de colgar y adaptar a distintos espacios. Perfecto para un hogar que busque un ambiente alegre y lleno de personalidad.
Transformar la decoración de tu hogar puede ser sencillo y divertido. Con cuadros decorativos como los sets de DekoArte y otros modelos de Leroy Merlin, puedes añadir estilo, color y personalidad a cualquier estancia sin complicaciones. Solo necesitas elegir el diseño que más encaje con tu espacio y disfrutar del cambio inmediato que aportan a tus paredes.
