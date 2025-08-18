Cómo crear una zona de estudio o teletrabajo en casa bonita, práctica y sin gastar una fortuna
Desde la mesa hasta la luz: claves para montar una zona de estudio que funcione de verdad
5 sillas de oficina ergonómicas para decir adiós al dolor de espalda en casa o en el trabajo
La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina, y es momento de retomar las rutinas... ¡también en casa! Contar con un espacio adecuado y acogedor para hacer los deberes, leer o teletrabajar puede ser la clave para convertir una tarde de estudio caótica en una experiencia productiva y tranquila.
No necesitas una habitación extra ni hacer grandes inversiones. Con un poco de organización y los accesorios adecuados, puedes crear una zona de estudio funcional y bonita en cualquier rincón del salón o habitación. Aquí te dejamos algunas ideas fáciles y productos asequibles que puedes conseguir en un fin de semana.
Lo primero: busca un rincón con luz natural
Un rincón cerca de una ventana puede transformar completamente el ambiente de estudio. Si quieres controlar la intensidad de la luz y crear un espacio cómodo, un estor enrollable o persianas ajustables son perfectos para regular la luz sin sacrificar el acceso a ella. Además, aportan un toque práctico y decorativo a tu zona de trabajo.
Blindecor Ara | Estor enrollable translúcido liso
El estor enrollable Blindecor Ara en blanco roto filtra la luz natural sin oscurecer. Ideal para zonas de estudio o teletrabajo. Medidas: 160 x 175 cm. Elegante, funcional y fácil de instalar.
Para completar la iluminación, una lámpara LED con brazo flexible y regulación de intensidad te permitirá adaptar la luz según la hora del día y la tarea que estés realizando. También puedes optar por una luz de pinza recargable, ideal para lectura nocturna o espacios con poca luz.
La lámpara de escritorio LED SLATOR combina diseño moderno y tecnología avanzada para ofrecer una iluminación óptima en tu zona de estudio o trabajo. Con 5 modos de luz y 10 niveles de brillo, puedes ajustar la intensidad y el tono según tus necesidades, ya sea para leer, estudiar o relajarte.
Escritorio funcional: GreenForest
No hace falta un gran escritorio; con una superficie estable y cómoda será suficiente. Existen escritorios abatibles, plegables o de esquina que se adaptan perfectamente a cualquier espacio, incluso si tienes poco espacio.
Este escritorio compacto es ideal para espacios reducidos. No requiere montaje y cuenta con un práctico estante elevado para colocar el monitor, lo que ayuda a mejorar la postura durante las horas de estudio o teletrabajo. Con unas medidas totales de 70 x 56 x 82 cm (incluido el estante superior), ofrece una superficie funcional y espacio suficiente para las piernas, a pesar de su tamaño reducido.
Devoko Escritorio Regulable en Altura 120x60 cm
Este escritorio eléctrico ofrece una solución ergonómica y moderna para tu espacio de trabajo en casa. La altura ajustable electrónicamente (de 71 a 119 cm) permite alternar entre estar sentado o de pie, promoviendo una postura saludable durante largas horas de trabajo o estudio. Fabricado con materiales de alta calidad para garantizar estabilidad y durabilidad.
Silla cómoda y ergonómica
Y, por supuesto, no olvides la silla: una buena postura es clave para concentrarse y evitar molestias. Si estás buscando una que se adapte bien a tu cuerpo, no te pierdas nuestro artículo con las Top 5 sillas ergonómicas para decir adiós al dolor de espalda.
MÁS INFORMACIÓN
Organización sin caos
Los organizadores de escritorio son aliados clave para mantener el espacio limpio y despejado. Existen en distintos formatos: con cajones, bandejas, compartimentos verticales o diseños modulares que se adaptan al tamaño y estilo de tu escritorio. Los de malla metálica o plástico resistente son los más populares por su durabilidad y estética minimalista.
El organizador de escritorio Marbrasse con diseño multifuncional incluye 5 bandejas para cartas, un cajón y dos portalápices. Ideal para mantener ordenados documentos, revistas y material de oficina en casa o en el trabajo. Elegante acabado en negro.
Marbrasse Organizador Escritorio
Marbrasse organizador de escritorio es una solución multifuncional y estilosa para tener todo a mano y evitar el caos visual. Fabricado en malla metálica ligera y resistente, destaca por su capacidad y diseño eficiente.
Además de aportar orden, estos accesorios ayudan a crear un ambiente más relajado y propicio para la concentración. Tener bolígrafos, libretas, documentos o clips organizados reduce distracciones y favorece una rutina de estudio o trabajo más eficaz.
Pequeños elementos decorativos pueden hacer que tu zona de estudio o trabajo resulte mucho más acogedora. Un corcho en la pared te servirá para colgar notas, horarios o fotos que te inspiren en el día a día. Añade también un reloj bonito y funcional, ideal para organizarte sin recurrir al móvil.
Para seguir inspirándote, te recomendamos echar un vistazo a los 5 libros que triunfan en redes sociales o descubrir cuáles son las plantas de interior ideales para purificar el aire y alegrar tu rincón de trabajo.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete