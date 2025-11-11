La Krups superautomática alcanza su precio mínimo histórico y convierte tu cocina en una cafetería
Café recién molido, espuma perfecta y limpieza automática: una de las mejores inversiones para amantes del espresso
Ni Prada ni North Face: las pijas de Madrid llevan este chaleco Columbia rebajado al 58 %
Si eres de los que no perdonan el café por la mañana —y estás cansado de cápsulas mediocres o máquinas que no duran ni dos inviernos—, esta es una de esas oportunidades que no se repiten mucho: la Krups Roma, una cafetera superautomática de ... 15 bares, ha bajado a su precio mínimo histórico de 249,99€ (–18%) en Amazon, y promete llevar la experiencia de cafetería profesional a cualquier cocina.
Café recién molido con solo pulsar un botón
El encanto de las superautomáticas como la Krups Roma está en la combinación de simplicidad y control total. Su molinillo cónico integrado muele el café en el momento, evitando la pérdida de aroma que se produce en las mezclas pre-molidas. Desde el panel frontal puedes elegir entre tres niveles de intensidad y ajustar la cantidad desde 20 hasta 220 ml, para pasar de un espresso corto a un lungo sin esfuerzo.
El sistema Thermoblock garantiza que el agua alcance la temperatura ideal desde la primera taza, y la presión de 15 bares extrae toda la crema y el cuerpo del grano. Además, incluye una placa calientatazas, un detalle que muchos modelos incluso más caros omiten y que mejora notablemente el resultado final.
Mantenimiento automático y diseño compacto
Uno de los puntos más destacados de esta Krups es su programa de limpieza y descalcificación automático, que mantiene la máquina en perfecto estado sin necesidad de desmontarla. El depósito de agua (1,8 L) y el compartimento para granos de café están pensados para un uso diario cómodo, sin tener que rellenar o vaciar constantemente.
A nivel estético, su diseño compacto y discreto encaja tanto en cocinas modernas como en oficinas pequeñas. Krups, además, realiza controles de calidad reales en cada lote, lo que explica que algunas unidades puedan llegar con ligeros restos de agua o café: señal de que han pasado las pruebas antes de salir de fábrica.
Por su equilibrio entre prestaciones, fiabilidad y precio actual, la Krups Roma EA8105 es una apuesta segura para quien quiera olvidarse de cápsulas y disfrutar del aroma del café recién molido cada mañana. Una candidata clara a la sección Favorito de ABC, donde destacamos los productos que realmente merecen su sitio en casa.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete