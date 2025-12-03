Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

El Conga M10 X-Treme más barato que nunca: mi suelo ha vuelto a parecer de catálogo

Cuando un robot sencillo pero constante entra en casa, lo notas antes de lo que imaginas

La cafetera Nespresso que está salvando mañanas heladas: 19 bares, cápsulas y café listo en segundos

El Conga M10 X-Treme más barato que nunca: mi suelo ha vuelto a parecer de catálogo
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay épocas en las que la casa se descontrola más rápido que uno. Entre trabajo, recados o niños, el suelo empieza a acumular pelusas y migas sin que apenas te des cuenta. Por eso que el Conga M10 X-Treme haya bajado en Amazon hasta ... 79€ me ha parecido la excusa perfecta para recuperar un mínimo de orden. Un robot sin florituras, pero eficaz, que en pocos días ha conseguido que el suelo vuelva a tener ese aspecto que solo ves justo después de fregar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app