Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Esta manta eléctrica está salvando sofás helados y camas que parecen sacadas de un refugio de esquí

Con el frío que está haciendo, muchos están recurriendo a estas almohadillas térmicas porque calientan rápido, gastan poco y cuestan una fracción de lo habitual

CHUWI UBox con Ryzen 5 6600H: el mini PC que quiere competir con equipos de escritorio mucho más grandes

Sigue en directo las mejores ofertas del Black Friday 2025: tecnología, moda, hogar y mucho más

Esta manta eléctrica está salvando sofás helados y camas que parecen sacadas de un refugio de esquí
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el Black Friday de AliExpress, esta almohadilla calefactora de 30×60 cm ha caído a 11,13€ con el código ESBF02, un precio casi ridículo para el tipo de comodidad que aporta. No hablamos de una manta eléctrica gigante, sino de una placa térmica versátil, ... de las que puedes mover de sofá a cama, de la espalda a las piernas o poner sobre la mesa mientras trabajas. Es literalmente el accesorio que está salvando hogares donde el frío ha llegado antes que el termostato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app