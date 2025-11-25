Un robot aspirador que barre y friega sin líos: el modelo de Cecotec que cae a menos de 100 euros en el Black Friday de Amazon

La limpieza del día a día es una de esas tareas que siempre robaban tiempo… hasta que los robots aspiradores empezaron a hacerse cargo. Este Conga M50 de Cecotec está siendo una de las sorpresas del Black Friday anticipado porque barre y friega ... sin necesidad de que estés pendiente, y lo hace con una precisión que no se ve en modelos tan baratos. Con el 54% de descuento, su precio se queda en 99,00€, justo en ese punto donde dejarlo escapar cuesta.

Limpieza rápida sin complicaciones y navegación láser que no se pierde

Una de las ventajas del Conga M50 es que no va «a ciegas». Su navegación láser le permite moverse por la casa sin golpes raros ni recorridos improvisados. Detecta bien muebles, patas de sillas y obstáculos bajos, lo que ayuda a que no deje zonas sin pasar. Con sus 5000Pa de succión, recoge polvo, migas y suciedad fina en distintas superficies sin quedarse corto.

El modo de fregado sorprende para su precio: mantiene la humedad controlada, no empapa y deja un acabado bastante limpio en suelos duros. Es el típico robot que puedes poner mientras estás trabajando, haciendo recados o viendo una serie sin que tengas que estar revisando cada cinco minutos si va bien o si se ha enganchado en algo.

Por qué vale la pena por 99,00€ en este Black Friday

El equilibrio entre potencia, funciones y precio es lo que está poniendo a este Conga en tantas cestas. La batería de 3200 mAh ofrece autonomía suficiente para pisos medianos, y el cepillo multifunción rinde bien tanto en parquet como en baldosas o alfombras finas. Además, el depósito es fácil de vaciar y la configuración inicial no da quebraderos de cabeza.

Para quienes buscan un robot que haga lo básico (y un poco más) sin gastarse lo que vale un gama alta, este modelo encaja muy bien. Es práctico, estable y, sobre todo, cumple sin liarla. A 99,00€, se convierte en uno de esos chollos del Black Friday anticipado que realmente tienen sentido: limpia, friega y evita perder tiempo.

Tener la casa limpia sin dedicarle horas cambia por completo la rutina diaria. Este Conga M50 ofrece justo eso: simplicidad, potencia y un precio que ahora mismo lo convierte en una opción muy sensata. Es el tipo de robot que te acostumbras a usar y del que ya no quieres prescindir.

Y si quieres seguir descubriendo más ofertas útiles y tecnología que realmente mejora el día a día, en la sección Favorito de ABC encontrarás cada semana una selección cuidada para acertar sin complicarse.