Black Friday hunde el OnePlus Watch 3: el smartwatch que muchos eligen para pagar sin sacar el móvil

El Black Friday de AliExpress ha hecho un giro inesperado: el OnePlus Watch 3 cae a 146,34€ con el código BFES20, un precio totalmente fuera de lo habitual para un modelo que salió en el entorno de los 350€. Y sí, es uno de ... esos relojes que no solo sirve para recibir notificaciones: aquí puedes pagar con Google Wallet, llevar tus apps favoritas, usar mapas, controlar la música y mantener tu vida digital en la muñeca sin depender del móvil.
Una experiencia «de verdad» con Wear OS: fluidez, pagos y apps útiles
A diferencia de muchos relojes que parecen smart pero funcionan como pulseras vitaminadas, el OnePlus Watch 3 se siente como un mini–smartphone en la muñeca. El procesador Snapdragon W5 y los 32GB de almacenamiento hacen que las apps de Wear OS funcionen de forma fluida: Google Maps, Google Wallet, Spotify, Strava, YouTube Music… y todas esas pequeñas automatizaciones que marcan la diferencia en el día a día.
La pantalla ayuda muchísimo: 1,5 pulgadas AMOLED LTPO, con hasta 2200 nits de brillo, uno de los paneles más potentes que vas a ver en un smartwatch. Se ve bajo el sol sin forzar la vista y el AOD no drena la batería como en modelos más modestos.
Salud avanzada y batería que sorprende incluso usando Wear OS
OnePlus ha metido sensores que normalmente solo vemos en modelos bastante más caros: temperatura de muñeca, rigidez arterial, análisis del sueño con detección de riesgo de ronquidos, SpO2 continuo, avisos de pulso anómalo… No es marketing: si haces deporte, duermes poco o te interesa tener más métricas reales, este reloj mide más de lo que la mayoría ofrece en este rango.
La batería es una sorpresa agradable: no llega a cifras «locas» tipo smartwatch deportivo, pero para ser Wear OS, aguanta bien. Puedes pasar hasta tres días con uso normal, brillo automático, notificaciones y algún entrenamiento diario. Y si vienes de relojes que te obligan a cargar cada noche, notarás el respiro.
En cuanto al diseño, es grande pero cómodo, con buen acabado y resistencia IP68, así que no tendrás reparos en llevarlo todos los días, incluso bajo lluvia o en entrenos intensos.
