Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Telefónica plantea un ERE de 5.040 trabajadores en sus tres filiales principales

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Black Friday hunde el OnePlus Watch 3: el smartwatch que muchos eligen para pagar sin sacar el móvil

No todo reloj con Wear OS juega en la misma liga, y este es de los que se nota desde el primer día

Rebajado a menos de 40 euros y funciones de sobra: así es el Realme Watch 5, uno de los más equilibrados

Black Friday hunde el OnePlus Watch 3: el smartwatch que muchos eligen para pagar sin sacar el móvil
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Black Friday de AliExpress ha hecho un giro inesperado: el OnePlus Watch 3 cae a 146,34€ con el código BFES20, un precio totalmente fuera de lo habitual para un modelo que salió en el entorno de los 350€. Y sí, es uno de ... esos relojes que no solo sirve para recibir notificaciones: aquí puedes pagar con Google Wallet, llevar tus apps favoritas, usar mapas, controlar la música y mantener tu vida digital en la muñeca sin depender del móvil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app