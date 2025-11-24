Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Telefónica plantea un ERE de 5.040 trabajadores en sus tres filiales principales

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Rebajado a menos de 40 euros y funciones de sobra: así es el Realme Watch 5, uno de los más equilibrados

No hace ruido, pero es justo el tipo de reloj que te salva el día a día

Mitad de precio por la cámara anti-okupas que vigila tres zonas a la vez y ni siquiera necesita cables

Rebajado a menos de 40 euros y funciones de sobra: así es el Realme Watch 5, uno de los más equilibrados
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Black Friday de AliExpress deja un chollo de esos que cuesta creerse: el Realme Watch 5 se queda en 38,03€ con el código BFES04, un precio impropio para un reloj con pantalla AMOLED grande, GPS propio y autonomía real para despreocuparse. Si ... buscabas algo práctico sin pagar lo que valen los smartwatches «de moda», aquí tienes una alternativa que cumple sin prometer imposibles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app