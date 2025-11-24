Rebajado a menos de 40 euros y funciones de sobra: así es el Realme Watch 5, uno de los más equilibrados

El Black Friday de AliExpress deja un chollo de esos que cuesta creerse: el Realme Watch 5 se queda en 38,03€ con el código BFES04, un precio impropio para un reloj con pantalla AMOLED grande, GPS propio y autonomía real para despreocuparse. Si ... buscabas algo práctico sin pagar lo que valen los smartwatches «de moda», aquí tienes una alternativa que cumple sin prometer imposibles.

Una pantalla que por fin se ve bien y una batería que no estresa

La gran diferencia respecto a relojes más baratos es la pantalla: 1,97 pulgadas AMOLED, buen brillo, colores nítidos y suficiente espacio como para leer notificaciones sin pegarte el móvil a la cara. No es solo «bonita»: en uso diario se nota, sobre todo cuando entrenas o revisas datos al vuelo.

La autonomía es otro acierto. El Watch 5 aguanta unos 14 días de uso real y puede estirarse hasta 20 con ajustes más ligeros. Y como lleva GPS independiente, puedes salir a correr o a caminar sin teléfono y aun así tener el recorrido registrado. Es justo el tipo de libertad que no suelen ofrecer los relojes de este precio.

Funciones que sí aportan y una experiencia muy por encima de su rango

En deporte cumple sobrado para el usuario medio: más de 100 modos, detección automática de actividad, métricas completas y una precisión correcta incluso en exteriores. No es un Garmin, claro, pero no pretende serlo; su enfoque está en ponértelo fácil, no en abrumarte.

En salud cubre lo esencial: pulsaciones, oxígeno en sangre, sueño, estrés, ruido ambiental, energía corporal y más. Además permite llamadas por Bluetooth, tiene más de 300 esferas, resistencia IP68, compatibilidad con iOS y Android y un diseño que no parece «low-cost».

Todo junto explica por qué empieza a aparecer en tantas listas de recomendaciones, incluida nuestra sección Favorito de ABC, donde solemos destacar justo este tipo de productos que ofrecen más de lo que cuestan.