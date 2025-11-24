Google Pixel 8 Pro por menos de 400 euros: el ''ex–gama alta'' que está mandando en la gama media
Cuando un móvil pensado para competir con los mejores baja a precio de gama media, la conversación cambia por completo
Para quienes estaban esperando el momento adecuado para dar el salto a un móvil con cámara de referencia, software impecable y soporte a largo plazo, este puede ser ese punto de no retorno: el Google Pixel 8 Pro baja hasta 434,32€ en AliExpress ... con el código BFES50 durante el Black Friday. Y es una rebaja que no solo sorprende… obliga a replantearse toda la gama media Android.
Un gama alta que sigue pareciendo actual, pero ahora a precio de «móvil sensato»
El Pixel 8 Pro llegó para competir con los pesos pesados, no para verse en una lista de chollos. Entre su pantalla Super Actua de 6,7 pulgadas a 120Hz, su cuerpo con certificación IP68 y los 12GB de RAM, está diseñado para quien quiere fluidez, longevidad y un panel de esos que se notan incluso en interiores con mucha luz.
El Tensor G3 no es el procesador más bruto del mercado, pero sí uno de los más coherentes: está optimizado para fotografía, para el día a día y para todo ese conjunto de funciones inteligentes que hacen tan «Pixel» a los Pixel. Aquí no se trata solo de potencia bruta, sino de cómo el móvil decide por ti qué optimizar, qué suavizar o dónde mantener el rendimiento para que nada se resienta. Es justo ese tipo de experiencia que muchos móviles de 300–400€ ni se aproximan a ofrecer.
En cámaras es donde el Pixel 8 Pro se vuelve casi insultante para su precio actual. Su combo de 50MP + 48MP, el enfoque automático, el ultra gran angular y la experiencia de vídeo acompañada por herramientas como Editor Mágico, Mejor Versión o el Zoom Alta Resolución lo ponen varios escalones por encima de la competencia directa. Sirve para quien hace fotos rápidas, para quien graba a sus hijos corriendo en un parque o para quien simplemente quiere imágenes consistentes sin tocar tres menús antes de disparar.
La autonomía tampoco se queda atrás: los 5050 mAh dan para aguantar jornadas largas sin pensar en el cargador, y el propio Tensor ayuda ajustando procesos en segundo plano para estirar horas cuando el día se vuelve maratoniano. No es una batería para presumir en números, pero sí para decir «llego a la noche sin estrés» con naturalidad.
En definitiva: si buscas un móvil redondo, sin sustos, sin capas pesadas y con un soporte de software ejemplar, es de los mejores momentos para elegir un Pixel. Y si quieres más chollos que realmente merecen la pena, recuerda que puedes encontrarlos en la sección Favorito de ABC.
