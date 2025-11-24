Mitad de precio por la cámara anti-okupas que vigila tres zonas a la vez y ni siquiera necesita cables

La rebaja del Black Friday de AliExpress ha dejado una de esas ofertas que solucionan un problema real por muy poco dinero: la V380 Pro solar y 4G por 40,79€ con el código BFES04. Cubre tres zonas a la vez, funciona sin cables, ... sin wifi y sin enchufes, y llega con panel solar incluido. Es justo ese tipo de cámara que un propietario instala para «quedarse tranquilo»… y que en muchos foros ya apodan directamente «la anti-okupas».

Una sola cámara que rinde como tres (y sin puntos ciegos)

La ventaja diferencial de este modelo es fácil de entender en cuanto la usas: combina tres lentes con tres pantallas simultáneas. Las dos superiores cubren 180° de forma fija, y la inferior es una lente PTZ capaz de girar 320° de manera horizontal y 90° en vertical. En la práctica, puedes vigilar un acceso principal, un lateral y un punto crítico (como la puerta, el garaje o el jardín) sin tener que instalar tres dispositivos distintos. Para una segunda residencia, un terreno o un local con varias entradas, esto es oro.

Además, la calidad acompaña. Cada lente es 4MP, dando un total de 12MP en triple visión. De día se ve nítido, y de noche ofrece visión nocturna a color con un alcance de unos 30 metros. Nada de esas grabaciones «grisáceas» donde cuesta distinguir una persona de una sombra: aquí sí se identifican caras, matrículas y movimientos.

No necesita ni cables ni wifi: vive de la luz solar y del 4G

Su planteamiento está pensado para lugares complicados: parcelas sin electricidad, casas de campo, trasteros sin enchufes o zonas donde el wifi no llega. Basta con meter la tarjeta SIM 4G, colocar el panel solar y olvidarte. El panel de 8W alimenta la cámara cada día, y la batería de 8000 mAh aguanta sin problema noches largas, inviernos nublados o días de poca luz.

Si vives en España, lo normal es que la cámara llegue con una SIM preinstalada con 100MB de prueba. Si no la usas, simplemente sustituyes por la tuya. Lo importante es entender que aquí no dependes de router, ni repetidores ni enchufes: un detalle que marca la diferencia si lo que buscas es instalación cero.

Alerta inteligente, seguimiento automático y audio bidireccional

Una cámara disuasoria no sirve de mucho si no te avisa rápido. Esta lo hace: detección PIR, notificaciones instantáneas al móvil, alarma sonora y seguimiento automático cuando alguien entra en cuadro. Y no solo avisa: también permite hablar en tiempo real para ahuyentar a intrusos, dar instrucciones a un repartidor o comunicarte con alguien en la propiedad.

La app V380 Pro, aunque visualmente no es la más elegante del mercado, funciona bien: permite revisar grabaciones, configurar zonas, ajustar sensibilidad, crear posiciones predefinidas y compartir la cámara con otros usuarios.

Pensada para exteriores de verdad: lluvia, viento y sol no son un problema

La certificación IP66 deja claro que está preparada para vivir fuera sin dramas. Lluvia, sol directo, días de calor fuerte o noches muy frías: la cámara aguanta sin complicaciones. Y como no necesita cableado, puedes moverla, reubicarla o recolocar el panel solar cuando cambie la luz según la temporada.

Para quienes buscan vigilar una vivienda vacía, una nave, un almacén, un jardín o incluso un parking al aire libre, es una solución muy de «instalar una vez y desentenderse».

