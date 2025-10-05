La tablet con 10 GB de RAM y Android 14 que sirve para todo y cuesta poco más de 40 euros
Tablets hay muchas, pero pocas combinan un precio tan bajo con un rendimiento suficiente para el día a día. La Teclast P30, disponible en AliExpress por 43,99€ con el código ESCD07, es un buen ejemplo de ello: pantalla de 10,1 pulgadas, Android 14, WiFi 6 y hasta 10 GB de RAM expandida. Todo lo necesario para navegar, ver series, tomar apuntes o incluso echar una partida ocasional, sin que el presupuesto se dispare.
Una tablet ligera y funcional para uso diario
El diseño apuesta por lo práctico: cuerpo fino, pantalla IPS de 10,1 pulgadas con buena nitidez y brillo regulable, y compatibilidad con Google Play para descargar cualquier aplicación. La batería de 6000 mAh asegura varias horas de uso continuado, suficiente para una jornada de estudio, viajes o sesiones de entretenimiento en casa.
Incluye dos cámaras —trasera de 5 MP y frontal de 2 MP— que, aunque modestas, cumplen para videollamadas o capturas rápidas. Además, incorpora puerto USB-C, ranura para tarjeta TF de hasta 1TB y Bluetooth 5.4, lo que facilita conectar periféricos como teclados o auriculares. En resumen, una tableta pensada para acompañar sin complicaciones.
Potencia suficiente y conectividad moderna
El procesador octa-core junto con la memoria expandible hasta 10 GB de RAM permiten un rendimiento estable en multitarea: abrir varias apps a la vez, reproducir vídeo en alta definición o consultar documentos sin bloqueos. Los 64 GB de almacenamiento interno se pueden ampliar fácilmente mediante tarjeta, algo útil si se quiere usar como biblioteca de películas, música o apuntes.
La conectividad WiFi 6 aporta un extra importante, garantizando descargas más rápidas y conexiones estables incluso con varios dispositivos en la red. Y al llegar ya con Android 14, se asegura una experiencia actualizada y compatible con las últimas aplicaciones.
Si se compara con otras tablets de marcas más conocidas, que rara vez bajan de los 150€, la diferencia es evidente: por poco más de 40€, la Teclast P30 ofrece lo suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría, sin adornos innecesarios ni costes añadidos.
En tiempos donde casi todo sube de precio, encontrar una tablet como la Teclast P30 por menos de 50€ es un alivio para quienes buscan un dispositivo sencillo, versátil y con las funciones básicas bien resueltas. Perfecta como segundo equipo en casa, para estudiantes o incluso para usar en viajes.
