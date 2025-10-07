El Pixel 9 Pro XL baja como nunca y demuestra por qué Google va un paso por delante
Un gama alta que se atreve a desafiar a los grandes con un precio más sensato
Este sería el Redmi que compraría si quisiera gastar poco más de 100 euros y tener una cámara de 108MP
Quien busca un móvil potente, con buena cámara y pantalla de primer nivel, sabe que los precios se han disparado en la gama alta. Por eso sorprende que el Google Pixel 9 Pro XL, uno de los teléfonos más completos del momento, se encuentre ahora en AliExpress por 823,77€ (antes 949€ en tiendas conocidas). Google ha conseguido afinar su fórmula: diseño cuidado, potencia de sobra y un sistema fotográfico que sigue marcando diferencias.
Una pantalla más grande, brillante y fluida
El Pixel 9 Pro XL apuesta por una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución de 1344 x 2992 píxeles y frecuencia de 120Hz. El brillo máximo alcanza los 3000 nits, lo que se nota al usarlo al sol o en exteriores muy luminosos. La densidad de 486 píxeles por pulgada y la fluidez del panel lo colocan a la altura de los mejores, con la ventaja de mantener un precio más sensato.
El rediseño también merece mención. Google ha afinado el cuerpo, ahora con bordes planos, marco de aluminio pulido y trasera de Gorilla Glass Victus 2. Además, el módulo ovalado de cámara le da identidad propia, y la protección IP68 asegura que puede resistir polvo y salpicaduras sin problema.
Fotografía profesional y rendimiento con inteligencia real
El apartado fotográfico sigue siendo el orgullo de los Pixel. Este modelo monta una triple cámara con sensor principal de 50MP, un ultra gran angular de 48MP y un teleobjetivo óptico de 5 aumentos, también de 48MP. La combinación ofrece nitidez, color y detalle sobresalientes, incluso de noche. La cámara frontal de 42MP mejora notablemente los retratos y las videollamadas.
En su interior trabaja el Tensor G4, el chip propio de Google que da vida a la inteligencia artificial aplicada a la fotografía, al rendimiento y a la autonomía. Con 16GB de RAM y 128GB de almacenamiento, la fluidez es total, tanto en multitarea como en edición de vídeo. La batería de 5060mAh aguanta sin esfuerzo el día completo y se recarga rápido (37W por cable y 23W de forma inalámbrica).
En cuanto a conectividad, no falta nada: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC y puerto USB-C 3.2. Todo lo necesario para un uso profesional o intensivo.
El Google Pixel 9 Pro XL demuestra que un móvil de gama alta puede ser innovador sin dejar la cuenta temblando. Es rápido, sólido y con una de las mejores cámaras del mercado. Y ahora, con esta bajada de precio, se convierte en una oportunidad perfecta para quienes buscan lo mejor del ecosistema Android.
MÁS INFORMACIÓN
En la sección Favorito de ABC puedes descubrir más productos tecnológicos que, como este, destacan por ofrecer alto rendimiento a precios razonables.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete