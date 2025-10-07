Suscribete a
La sorpresa de Xiaomi: su último TV Box se desploma y ya cuesta menos que el modelo anterior

Más memoria, mejor conectividad y un precio inesperadamente bajo

La sorpresa de Xiaomi: su último TV Box se desploma y ya cuesta menos que el modelo anterior
Teresa Rodríguez García

Xiaomi no suele bajar el precio de sus nuevos lanzamientos, pero esta vez ha roto su propia regla. El Xiaomi TV Box S (3ª generación) llega con más potencia, mejor conectividad y compatibilidad total con Netflix, Prime Video o YouTube, y aun así cuesta solo 44,67€ en AliExpress con el código ESCD04. Una cifra llamativa si tenemos en cuenta que el modelo anterior sigue vendiéndose más caro en muchas tiendas.

Más fluido, más capacidad y con Google TV integrado

Esta nueva versión se nota más ágil desde el primer encendido. Integra un procesador de cuatro núcleos a 2,5 GHz, una GPU Arm G310 V2 y 2GB de RAM acompañados por 32GB de almacenamiento interno, el doble que la generación previa. Esto significa más espacio para apps, mejor rendimiento al hacer multitarea y una navegación mucho más fluida por los menús.

El sistema operativo pasa a ser Google TV, una interfaz más moderna que agrupa contenidos de diferentes plataformas y permite recomendaciones personalizadas. En cuanto a imagen, ofrece resolución 4K a 60 fps con soporte para Dolby Vision, HDR10+ y sonido Dolby Audio y DTS:X, un salto importante para televisores con panel 4K que no integran estas tecnologías de serie.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y Chromecast de serie

La mejora más práctica llega en la conectividad. Este TV Box S incorpora Wi-Fi 6, lo que reduce los cortes en streaming y acelera la carga de contenidos, especialmente en redes domésticas con varios dispositivos conectados. Además, el Bluetooth 5.2 mejora el emparejamiento con mandos, auriculares o barras de sonido, con menor latencia y más estabilidad.

También mantiene el Chromecast integrado, que permite enviar contenido desde el móvil con un solo toque, y una entrada HDMI 2.1, que garantiza compatibilidad con televisores actuales y futuras generaciones. Todo ello en un dispositivo pequeño, silencioso y fácil de instalar: basta con conectarlo a la tele y al Wi-Fi.

Por menos de 45€, este modelo ofrece una experiencia completa, actualizada y preparada para años. Que además cueste menos que su predecesor solo confirma que Xiaomi sabe dónde está la verdadera batalla: ofrecer más valor sin inflar el precio.

El Xiaomi TV Box S (3ª generación) es uno de esos productos que devuelven sentido a la gama media: potente, práctico y con un precio difícil de discutir. Una mejora clara para televisores que no quieren quedar obsoletos, especialmente con la llegada del 4K en todas las plataformas.

Y si te interesan más dispositivos tecnológicos que merezcan realmente lo que cuestan, en la sección Favorito de ABC encontrarás cada semana selecciones de gadgets y ofertas que combinan rendimiento y buen criterio.

