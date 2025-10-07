La sorpresa de Xiaomi: su último TV Box se desploma y ya cuesta menos que el modelo anterior
Más memoria, mejor conectividad y un precio inesperadamente bajo
Este sería el Redmi que compraría si quisiera gastar poco más de 100 euros y tener una cámara de 108MP
Xiaomi no suele bajar el precio de sus nuevos lanzamientos, pero esta vez ha roto su propia regla. El Xiaomi TV Box S (3ª generación) llega con más potencia, mejor conectividad y compatibilidad total con Netflix, Prime Video o YouTube, y aun así cuesta solo 44,67€ en AliExpress con el código ESCD04. Una cifra llamativa si tenemos en cuenta que el modelo anterior sigue vendiéndose más caro en muchas tiendas.
Más fluido, más capacidad y con Google TV integrado
Esta nueva versión se nota más ágil desde el primer encendido. Integra un procesador de cuatro núcleos a 2,5 GHz, una GPU Arm G310 V2 y 2GB de RAM acompañados por 32GB de almacenamiento interno, el doble que la generación previa. Esto significa más espacio para apps, mejor rendimiento al hacer multitarea y una navegación mucho más fluida por los menús.
El sistema operativo pasa a ser Google TV, una interfaz más moderna que agrupa contenidos de diferentes plataformas y permite recomendaciones personalizadas. En cuanto a imagen, ofrece resolución 4K a 60 fps con soporte para Dolby Vision, HDR10+ y sonido Dolby Audio y DTS:X, un salto importante para televisores con panel 4K que no integran estas tecnologías de serie.
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y Chromecast de serie
La mejora más práctica llega en la conectividad. Este TV Box S incorpora Wi-Fi 6, lo que reduce los cortes en streaming y acelera la carga de contenidos, especialmente en redes domésticas con varios dispositivos conectados. Además, el Bluetooth 5.2 mejora el emparejamiento con mandos, auriculares o barras de sonido, con menor latencia y más estabilidad.
También mantiene el Chromecast integrado, que permite enviar contenido desde el móvil con un solo toque, y una entrada HDMI 2.1, que garantiza compatibilidad con televisores actuales y futuras generaciones. Todo ello en un dispositivo pequeño, silencioso y fácil de instalar: basta con conectarlo a la tele y al Wi-Fi.
Por menos de 45€, este modelo ofrece una experiencia completa, actualizada y preparada para años. Que además cueste menos que su predecesor solo confirma que Xiaomi sabe dónde está la verdadera batalla: ofrecer más valor sin inflar el precio.
El Xiaomi TV Box S (3ª generación) es uno de esos productos que devuelven sentido a la gama media: potente, práctico y con un precio difícil de discutir. Una mejora clara para televisores que no quieren quedar obsoletos, especialmente con la llegada del 4K en todas las plataformas.
MÁS INFORMACIÓN
Y si te interesan más dispositivos tecnológicos que merezcan realmente lo que cuestan, en la sección Favorito de ABC encontrarás cada semana selecciones de gadgets y ofertas que combinan rendimiento y buen criterio.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete