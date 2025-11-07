''Es barata, pero no lo parece'': la tablet con batería de sobra para maratones de Netflix por unos 40 euros

La Teclast P30 es una de esas tablets que no prometen grandes revoluciones, pero terminan sorprendiendo. Pensada para ver series, estudiar o navegar sin complicaciones, esta tableta de 10,1 pulgadas IPS ofrece justo lo que muchos necesitan: buena autonomía, rendimiento estable y una ... experiencia fluida con Android 14. Y lo mejor es que cuesta solo 43,10€ en AliExpress con el código ESCD07, un precio difícil de ignorar para lo que ofrece.

Pantalla grande y batería que aguanta sesiones largas

La P30 cuenta con una pantalla IPS de 10,1 pulgadas y resolución 1280x800, más que suficiente para disfrutar de contenido en Netflix, YouTube o Prime Video. Además, su compatibilidad con Widevine L1 permite reproducir series y películas en alta calidad, algo que no todas las tablets de su rango de precio pueden decir.

La batería de 6000mAh aguanta sin problemas un día completo de uso intensivo o hasta varias jornadas si se emplea para tareas más ligeras, como leer o navegar. El puerto USB-C agiliza la carga, y el conector jack de 3,5 mm permite seguir usando auriculares con cable, un detalle cada vez más raro en modelos recientes.

Un rendimiento que no se espera por este precio

Por dentro, monta el procesador Unisoc T606, un chip octa-core que, junto a los 12GB de RAM (4GB físicos + 8GB de expansión virtual), consigue que Android 14 se mueva con soltura incluso con varias apps abiertas. Sus 128GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 1TB mediante tarjeta microSD, ofrecen espacio más que suficiente para descargas, fotos o documentos.

Aunque no está pensada para jugar a títulos exigentes, puede con juegos casuales, streaming y videollamadas sin dificultad. Las cámaras —trasera de 5MP y frontal de 2MP— cumplen para llamadas o fotos rápidas, sin aspirar a más.

La Teclast P30 es ideal para quienes buscan una tablet económica pero competente, ya sea para los niños, para estudiar o como segunda pantalla para el sofá. No deslumbra por su potencia, pero convence por su equilibrio, autonomía y fluidez.

Por su excelente relación calidad-precio y su diseño funcional, se ha ganado un hueco en Favorito de ABC, la sección donde destacamos productos que sorprenden por lo que ofrecen sin inflar el precio.