Si hablamos de calidad-precio, este Google Pixel tiene más sentido que el nuevo iPhone 17

En plena fiebre por el lanzamiento del nuevo iPhone, conviene hacer una pausa y preguntarse: ¿realmente necesitamos gastar casi 1.000€ para tener un móvil rápido, con buena cámara y batería que aguante el día entero? La respuesta la da el Google Pixel 9a, disponible en AliExpress por 446,40€. No llega ni a la mitad de lo que cuesta el último iPhone, y sin embargo ofrece prestaciones que, para la mayoría de usuarios, cumplen con creces.
El Pixel 9a: equilibrio entre potencia y uso real
El modelo de Google se mueve con soltura gracias al procesador Tensor G4, acompañado del coprocesador de seguridad Titan M2. Esto se traduce en fluidez, rapidez en apps y un extra en privacidad. La pantalla de 6,3 pulgadas pOLED, con refresco variable de hasta 120 Hz, garantiza una experiencia visual nítida y suave, tanto en redes sociales como en vídeo.
Su batería de 5100 mAh es uno de los grandes atractivos: en un tiempo en el que muchos móviles siguen quedándose cortos, aquí hablamos de jornadas completas de uso intensivo sin necesidad de cargar. Además, admite carga rápida e inalámbrica. A nivel fotográfico, la combinación de una cámara principal de 48 MP con estabilizador óptico y una secundaria ultra gran angular de 13 MP permite capturar escenas con buena definición y detalle, apoyadas por la inteligencia artificial de Google.
¿Por qué puede tener más sentido que un iPhone 17?
El iPhone 17 brilla con su pantalla más luminosa, su chip A19 y acabados premium. Pero, si se analiza fríamente, la diferencia de experiencia no justifica la enorme diferencia de precio para un usuario medio. Navegar, hacer fotos, consultar redes o incluso jugar son tareas que el Pixel 9a ejecuta sin problemas, y con ventajas nada menores: una batería un 40% más grande que la del iPhone y un precio que deja margen para ahorrar más de 500€.
Además, el Pixel incluye funciones de seguridad como SOS de emergencia, desbloqueo facial y lector de huella, junto con conectividad 5G, WiFi 6E y NFC. No tiene ciertos extras como el brillo máximo del panel del iPhone o la certificación IP68 más estricta, pero para un uso cotidiano difícilmente se echan en falta. Lo que sí se nota es el bolsillo: por lo que cuesta un iPhone, podrían comprarse dos Pixel 9a y todavía sobraría dinero para otros accesorios.
Al final, la clave está en lo que uno valora: exclusividad frente a practicidad. Para quienes priorizan un móvil solvente y duradero, el Pixel 9a se presenta como una alternativa mucho más lógica.
El mercado de móviles siempre tentará con novedades espectaculares, pero lo que marca la diferencia es que el dispositivo se adapte al día a día sin disparar el gasto. Este Google Pixel 9a demuestra que no hace falta irse a los 1.000€ para disfrutar de potencia, buena cámara y autonomía de sobra.
