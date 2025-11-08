El portátil convertible 2 en 1 con Windows 11 que demuestra que la comodidad también puede ser potente
Compacto, táctil y con bisagra abatible: el CHUWI MiniBook X es ideal para quienes trabajan o estudian desde cualquier lugar
Hay portátiles que buscan potencia y otros que apuestan por la versatilidad. El CHUWI MiniBook X consigue ambas cosas en un formato sorprendentemente compacto: un ordenador con pantalla táctil de 10,5 pulgadas, modo Yoga abatible 360° y Windows 11 completo, pensado para moverse ... contigo. Su precio lo hace todavía más atractivo: 283€ en AliExpress, una cifra muy por debajo de lo que suelen costar los convertibles de este nivel.
Ligero como una tablet, funcional como un portátil
El MiniBook X pesa menos de un kilo (918 gramos) y cabe en casi cualquier mochila, pero eso no impide que ofrezca una experiencia de uso completa. Su pantalla táctil 2K (2560x1600), con una relación de panel superior al 90%, proporciona nitidez y brillo más que suficientes para trabajar, ver contenido o dibujar con precisión.
La bisagra giratoria de 360° permite usarlo en diferentes posiciones: modo portátil para escribir, modo tienda para ver vídeos o modo tablet para tomar notas o dibujar. Ideal para estudiantes, creadores o profesionales que valoran la portabilidad sin renunciar al teclado físico.
Potente, silencioso y rápido al arrancar
En su interior monta un Intel N150 (de la familia Gemini Lake), acompañado por 16GB de RAM y un SSD de 512GB. Estas cifras, poco comunes en su rango de precio, garantizan una respuesta rápida, arranque en pocos segundos y la posibilidad de ejecutar múltiples aplicaciones sin ralentizaciones.
Además, el almacenamiento se puede ampliar con SSD hasta 1TB o tarjeta TF de 128GB, lo que le da margen de crecimiento. Su batería con carga rápida de 45W pasa del 0% al 70% en apenas una hora y, gracias al WiFi 6 y Bluetooth 5.1, la conexión es estable y moderna.
El CHUWI MiniBook X no pretende competir con los portátiles más caros, pero ofrece algo igual de valioso: comodidad, fluidez y diseño inteligente. Es una herramienta perfecta para teletrabajo, clases online o quienes buscan un equipo versátil que se adapte al ritmo diario.
Por su equilibrio entre portabilidad y potencia, forma parte de Favorito de ABC, la sección donde destacamos productos que sorprenden por su utilidad real y su precio justo.
