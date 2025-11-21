Por «POCO» más de 200 euros aparece un Snapdragon 8s Gen 4 con pantalla 1,5K que barre la gama media

Hay ofertas que confunden. Te muestran un precio de gama media, pero las especificaciones te levantan una ceja. Eso pasa con el POCO F7 5G, un terminal que llega con un Snapdragon 8s Gen 4, una AMOLED de 6,83 pulgadas a 1,5K ... y 120 Hz y una batería enorme de 6500mAh… por 204€ aplicando el código ESBF35 en AliExpress. Y teniendo en cuenta que su precio oficial era de 399€, es una de esas rebajas que obligan a mirar dos veces.

Un procesador que cambia por completo la sensación de uso

La serie «8s» de Snapdragon es la hermana pequeña del 8 Gen 4, sí, pero comparte ADN y eso se nota. En el día a día, las animaciones de HyperOS 2 van rápidas, la multitarea no se ahoga y los juegos tiran sorprendentemente bien. Si vienes de un gama media de 2022 o 2023, la diferencia es especialmente evidente: menos calentón, mejor gestión de batería y un extra de fluidez que ya no se encuentra en móviles de 200–250€.

La pantalla también pone su parte. Con 1,5K de resolución, 120 Hz y un tamaño que roza lo «phablet», es un equipo pensado para quien ve vídeos, juega, lee o trabaja desde el móvil. A nivel práctico: menos cansancio visual y más nitidez incluso con texto pequeño.

Pero lo que termina de romper la coherencia de su precio es la autonomía. Los 6500mAh son, hablando claro, una salvajada para este rango. Puedes acabar el día con batería sin tener que ir mirando el porcentaje, incluso con uso mixto de GPS, cámara y redes.

En fotografía, la Sony IMX de 50 MP con OIS cumple de sobra. No es un ultra tope de gama, pero sí un sensor que aguanta bien las escenas con poca luz y mantiene el detalle sin empastar. Para un móvil de este rango, es de lo mejor que hay ahora mismo.

Entre el IP68, el lector bajo pantalla, el sonido estéreo y que no renuncia a opciones clave como NFC, lo que queda es un smartphone redondo para quien quiere potencia y pantalla sin dejarse medio sueldo. Y rebajas así suelen estar muy presentes en la selección de Favorito de ABC, porque son las que realmente mueven el mercado cuando el Black Friday se acerca.