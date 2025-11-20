Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Por qué tantos hombres están cambiando sus máquinas antiguas por esta Philips 12-en-1 con cuchillas autoafilables

Una recortadora versátil y sólida que baja a 42,99€ por el Black Friday anticipado de Amazon

Este Oral-B iO en oferta es ideal para casa y viajes: limpia mejor tus dientes, guía la presión y evita pasarte cepillando

Black Friday 2025, en directo: las mejores ofertas en tiempo real hoy

Por qué tantos hombres están cambiando sus máquinas antiguas por esta Philips 12-en-1 con cuchillas autoafilables
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchos hombres siguen usando máquinas antiguas que tiran del pelo o pierden fuerza a mitad del afeitado. Por eso esta Philips Serie 5000 12-en-1 se está convirtiendo en la opción preferida para renovar equipo: sirve para la barba, el pelo y el cuerpo sin ... tener que llenar el baño de aparatos. Con el Black Friday anticipado de Amazon, cae a 42,99€ con un 52% de descuento, un precio muy serio para quien quiere mejorar su rutina sin invertir más de la cuenta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app