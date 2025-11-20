Suscribete a
La Bosch que muchos están usando para lijar muebles, puertas y esquinas sin esfuerzo ni vibraciones raras

Una herramienta ligera y precisa que baja a 35,97€ por el Black Friday anticipado de Amazon

Javier López Pando

Quien ha intentado lijar un mueble viejo o repasar una puerta sabe lo rápido que una mala herramienta puede arruinar el plan. Por eso esta Bosch PSM 100 A está volviendo a aparecer en muchos talleres caseros: es ligera, controlable y no vibra «a lo ... loco», algo que se agradece cuando necesitas precisión. Con el Black Friday anticipado de Amazon, su precio cae a 35,97€ con un 51% de descuento, convirtiéndola en una opción muy sensata para quienes quieren resultados limpios sin montar un taller profesional en casa.

