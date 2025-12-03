MediaMarkt baja el precio del iPhone 16 hoy: 9% de descuento

¿Quieres ahorrar 80 euros al comprar tu nuevo y ansiado iPhone? MediaMarkt te lo pone en bandeja. Ahora puedes comprar el iPhone 16 de 2024 en modelo negro y con capacidad de 128 GB por solo 779€. Esto supone un descuento del ... 9% respecto a su precio habitual de 859€.

Con esos 80€ que te estarás ahorrando imagina la de regalos que podrás comprar para familiares y amigos estas Navidades; y, además, por fin, estarás estrenando lo que siempre has querido: un iPhone. Aprovecha, porque los de la manzanita no suelen rebajar sus productos.

Un buque insignia, ahora rebajado: iPhone 16

El iPhone 16 en color negro de 128 GB detaca por un diseño prémium en aluminio y vidrio trasero, con pantalla OLED de 6,1 pulgadas, Dynamic Island, HDR, True Tone y hasta 2000 nits de brillo pesa solo 170 gramos. Además, tiene resistencia IP68 al polvo y al agua.

En cuanto al interior, dispone del chip A18, que ofrece un rendimiento fluido en tareas exigentes y soporta multitarea sin interrupciones, así como funciones de Apple Intelligence en iOS 18.

La cámara principal Fusion de 48 MP y apertura focal f/1.6 con estabilizador óptico permite grabación 4K Dolby Vision a 60fps, macrofotografía, Smart HDR 5 y modos nocturnos. La frontal de 12 MP ofrece retratos con Focus y Depth Control, además de los simpáticos Animoji.

Su batería es de 3561 mAh y soporta carga inalámbrica y USB-C. Además, tiene altavoces estéreo y Face ID para mayor seguridad. Incluye sensores como barómetro, giroscopio, acelerómetro y brújula, además de botones Action y Camera para controles rápidos.

Aprovecha la ocasión: un iPhone 16 80€ más barato no se consigue todos los días, pero hoy sí, y en MediaMarkt.